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東航3月旅客周轉量跌79% 料首季現重大虧損

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東方航空(00670)公布，3月客運運力投入按年下跌69%；旅客周轉量下降79.11%；客座率為55.78%，下跌27.01個百分點。貨運方面，貨郵載運量按年下降53.56%。

受新冠肺炎影響，截至今年3月底，該公司累計可用座公里投入、累計載運旅客人次和客座率按年分別下降44.35%、57.06%和14.89個百分點。

該公司暫停或調整部分航班的運營，實施嚴格的成本管控措施，調整飛機引進進度，削減或延遲投資計劃，但整體經營業務受到新冠肺炎疫情的不利影響，預期今年第一季將出現重大虧損。

下載港交所通告原文

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