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【北水手影】轉淨入逾40億 買平保騰訊 沽石藥

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憧憬美國採用瑞德西韋(Remdesivir)治療有效，但內地上月經濟數據差過預期，港股曾飆660點後升幅大縮，全日升373點，成交有1379.11億元。

北水再度轉流入，由上日淨走5690萬元，轉至今日淨入40.19億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

平保(02318)為今日最多淨入個股，全日有17.6億元淨買；工行(01398)也有8084萬元淨入。

騰訊(00700)全日有4.35億元淨買；舜宇(02382)有1.54億元淨流入；美團(03690)及今日曾變紅底的平安好醫生(01833)分別有1.71和1.51億元淨入；中芯(00981)、中興(00763)及小米(01810)全日分別有1.08億、9682萬和3265萬元淨走。

藥股微創(00853)全日有5886萬元淨入，但石藥(01093)卻有1.1億元淨沽，為今日最多淨走個股。

今日遭配股的中國燃氣(00384)，全日有3.51億元淨買；飛鶴(06186)也有1.21億元淨入，融創(01918)有4650萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:平保、騰訊、中芯、融創、舜宇、小米、中燃、安踏、美團及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、中興、中芯、好醫生、融創、飛鶴、中燃、石藥及微創。

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