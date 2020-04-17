重要通告 港股直擊

中國南方航空(01055)公布，3月客運運力投入按年下降60.44%，其中國內、地區及國際分別跌50.72%、93.57%和81.38%。

期內，旅客周轉量按年下跌72.33%，其中國內、地區及國際分別跌64.14%、98.26%和89.98%；客座率為58.16%，下跌24.99個百分點，其中國內、地區及國際分別跌22.59、57.27及38.67個百分點。

貨運方面，3月貨運運力投入按年下降38.62%；貨郵周轉量跌18.09%；貨郵載運率為69.69%，升17.46個百分點。