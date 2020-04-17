港股直擊 即巿股評

市場憧憬美國經濟活動解凍，加上美國採用瑞德西韋(Remdesivir)治療新冠肺炎試藥階段據報取得正面療效，推動道指期貨亞洲時段飆升，港股兩連跌後反彈，不過恒指創逾一個月高後回順。

恒指裂口高開451點，報24457點為半日低，開市後升幅擴大，曾飆660點，見24666點，創3月11日以來新高，中午升554點，午後曾復升逾600點，不過之後升勢急回，穿上午低位，升幅曾縮至302點，見24308點全日低。恒指收報24380點，升373點或1.6%。大市上升股份比例為63%，下跌股份比例37%。

恒指全周升79點或0.3%；連升兩周累彈1143點或4.9%。

國企指數收報9815點，升142點或1.5%。國指兩周累飆324點或3.4%。

即月期指收市升409點或1.7%，報24359，低水21點。

大市成交額1379.11億元。

滬指升0.66%；深成指升0.55%。國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年跌6.8%，遜於市場預期，為1992年有紀錄以來首現負增長。

美國道指期貨最新升633點，報24040。德國股市最新升2.86%；法國股市升3.06%。

藍籌股方面，友邦(01299)升4.5%，獨力貢獻大市122點；申洲(02313)升5.4%；九倉置業(01997)升6.1%；工行(01398)升1%；建行(00939)升0.3%。相反旺旺(00151)挫2.3%，為表現最差藍籌；滙控(00005)倒跌0.5%。

焦點板塊

濠賭股：瑞信指濠賭股現價值博，更全線升目標價，相關股份全線抽升，中午公布董事會不建議派末期息的金沙(01928)升4.8%；銀娛(00027)升2.5%；永利(01128)升7.2%；澳博(00880)升3.8%；美高梅(02282)升5.5%；新濠(00200)升8.3%。

汽車股：江蘇省政府辦公廳於4月14日印發《關於積極應對衞生事件影響促進消費回補和潛力釋放的若干舉措》刺激汽車消費，安信證券估計內地推出的刺激政策廣度或超預期，汽車股炒上。吉利(00175)彈5.8%；廣汽(02238)升5.6%；東風(00489)升3.6%；北汽(01958)彈6.8%；華晨(01114)升5.9%；長汽(02333)升3.3%；比亞迪(01211)倒跌0.3%。汽車零件股表現亦醒，耐世特(01316)升9.5%；敏實(00425)升6.1%；福耀玻璃(03606)升4.8%；德昌(00179)升2.6%。

內需股：今日以豬肉和乳業股表現較好，中糧肉食(01610)飆11.2%；萬洲(00288)升1.3%；蒙牛(02319)升1.1%；原生態牧業(01431)升7.3%。另外，維達(03331)創新高，收市升4.8%；華潤啤酒(00291)升2.6%；百威(01876)升1.2%。不過多隻強勢股破頂後回，飛鶴(06186)倒跌2.3%；頤海(01579)倒跌2.8%；JS環球生活(01691)倒跌2.2%。

科網股：ATM今早續向好，騰訊(00700)升0.7%；阿里(09988)升2.4%；美團(03690)本周二獲Tesla第二大股東、蘇格蘭投資基金Baillie Gifford增持，股價升1.2%。平安好醫生(01833)收到全球最大的家庭醫生組織WONCA認證其AI系統爲最高級別，股價創新高後倒跌2.6%；阿里健康(00241)亦創上市高，收市倒跌1.3%。另外，神州租車(00699)飆20.2%，集團主席陸正耀控制的神州優車分兩批向美資私募基金華平投資(Warburg Pincus)出售17.11%持股，華平將增持至27.22%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：股價挫4.3%，成交額達139.59億元。當中市前錄六手共約5.35億股成交，每股作價21.6元，較昨日收市折讓11.1%，涉115.56億元。據銷售文件披露，第三大股東南韓SK集團旗下SK E&S，透過花旗配售中國燃氣約5.35億股，相當於手上所有持股，配售股份佔總發行股本約10.25%，不設禁售期。

美東汽車(01268)：遭控股股東折讓一成配股，股價挫11%，報12.68元，成交額9.6億元。

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