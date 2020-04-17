即巿股評 港股直擊

市場憧憬疫情將見黎明，懶理嚇人數據陸續來，道指期貨大升900點。恒指今朝最多升660點，刷新逾一個月高，拋物線SAR自3月24日出現向好訊號後仲未斷纜，執筆時恒指曾升少一半，騰訊(00700)由盤中高位回落逾10元，絕對正常，420元重大阻力前不少人決定在周末前先計數。

即使仍未算「雨過天青」，大家的組合亦正「災後重建」中，有讀者話之前1、2月在高位(當然當時不知是高位)買了一隻美資大行唱好的車股，之後3月遇上股災，沒去止蝕，最終賬面曾累虧四成，當然也不沽出，最近回升了不少，但仍較買入位低一成半，問我可否加倉，再拉低成本價，博盡快不用蝕錢。

這是很典形的散戶處境，尤其是不少股票現在已回升至接近上方的50天線、100天線及250天線阻力，剛好這位讀者買的股票，就正處這三組平均匯聚，走勢很關鍵，不過今日偏偏成交未配合，周線輪動圖又準備進入最壞的「落後方格」，我不建議他加注。

你有這樣的情況嗎？就是因為害怕輸錢，所以之前不願投降止蝕，心想一日未沽出，一日都未係輸。這其實是股票投資中最危險的心態。我知，說易行難，你總會用盡一切「理由」說服自己不要止蝕，甚至話「可能你個系統今次唔準呢？」。大牛市人人是股神，但係打逆境波，其實是要經歷很多戰役才會把技術及紀律提升。你總是認為自己買的是「絕世靚位」，字典裡沒有「止蝕」這個字，誰又會真的悟透「止蝕唔止賺，溝上唔溝落」？幸好今次不是97、2000及2007，散戶不會輸到跳樓。

一個好的系統除了提供值博率高的趨勢訊號，以及估值平貴外，幫你規避風險也很重要。對我來說，「勢頭能量」、「突破能量」、周線／日線RRG、周線/日線14 RSI、即日成交比率、拋物線SAR及變速率(ROC)，這些指標都同時記錄了訊息，再加上紀律，其實足夠我用於中短線操作。

近幾期在公仔箱介紹的維達國際(03331)、中石化煉化工程(02386)、中國銀河(06881)、波司登(03998)都有不錯表現，強勢股順風車，又或者弱勢股博反彈，都同樣存在機會與風險，同樣需要貼市及承受波幅，自問心血少，完全不能接受虧損的，應遠離市場，做些建設性的思考，停一停，諗一諗。

羅崇博 (杜比)