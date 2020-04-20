港股直擊 即巿股評

讀者阿SAM問:「最近Tesla勁彈，電動車概念好像不錯，請問可否介紹一兩隻中港相關股票？謝謝」

陳偉聰 uSMART友訊證券研究部總監

「對電動車概念睇法正面，A股可考慮Tesla電池供應商之一的深圳上市A股寧德時代(300750)。港股就可以考慮比亞迪(01211)，除了直接生產電動車之外，另一概念是分拆半導體上市；另外鋰化合物生產商贛鋒鋰業(01772)亦是選擇之一，有機會反覆重回$37上市高位。」

岑智勇 獨立股評人

「中國國家工信部日前發布《2020年新能源汽車標準化工作要點》、《2020年智能網聯汽車標準化工作要點》，提出將繼續加快新能源汽車重點標準研製，加快推進汽車智能化標準制定，發揮標準對技術創新和產業升級的引領作用。工作要點提出，將全面梳理電動汽車在研標準項目和未來五年標準規劃，完成新能源汽車領域「十四五」標準體系編制工作。

消息帶動一眾新能源汽車相關股份向好，當中包括筆者早前曾推介的天能動力(00819)，其主要業務為在中國從事動力電池生產業務；以及近日在金融科技系統中出現異動信號的雅迪控股(01585)，其主要業務為中國從事電動兩輪車及相關配件的開發、生產及銷售；都是近日走勢不錯的新能源汽車相關股份。若從消息面出發，近日擬分拆半導體的比亞迪(01211)，其主要業務為從事二次充電電池及光伏業務、汽車及相關產品、手機部件及其他電子產品及軌道設備的研究、開發、製造及銷售，近日亦有不錯走勢，惟其業績及股走勢較波動，投資者宜注意風險。」

信報高級分析員 尹德政

「Tesla自2月創968.99美元紀錄新高後，到3月一度大跌63.8%，低見350.51美元，股價近期勁彈逾1倍，或多或少是沽空冚倉活動有關。論全球電動車品牌，Tesla始終是第一，相關中港產業鏈股份如寧德時代(300750.SZ)、三花智控(002050.SZ)、拓普(601689.SH)以至唯一本港與Tesla有關的股份福耀玻璃(03606)，其彈力始終不及Tesla。要補足電動車機會，首選依然是Tesla，其次是中國電動車ETF(02845)，此ETF持股包含多隻內地上市有關的電動車概念股，不單能分散風險，亦能食正電動車熱潮，以現價買入，失守4月14日低位51.6元止蝕。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。