即巿股評 港股直擊

雖然美國初領失業人數已接近2200萬，佔去美國勞動力總數約1/8，幾乎抹去自2008至2009年金融危機至今年初以嚟，所有新增就業人數約2480萬，但美股卻未受此影響，僅早段下跌後，美股扭轉跌勢回升，喺科技股帶領之下，美股收市倒升，納指更升逾百點。相對初領失業人數，市場更關注白宮將制定重啟經濟方案，希望白宮推出更多救市措施，以應對肺炎對疫情影響。救市措施包括可能推出一項規模達2萬億美元基建計劃，侵侵亦正尋求為已經用盡限額3490億美元的薪酬保障計劃 (Paycheck Protection Program，PPP)，額外再增加2500億美元資金。

不過令美股倒升兼且令道指期貨喺亞洲時段飈升800點，反而係因為有消息指瑞德西韋(Remdesivir)喺美國治療武漢肺炎病人得到令人鼓舞效果。港股隨美股做好高開，更創超過一個月新高。

恒指裂口高開451點，報24457點，其後升幅擴大至660點，見半日高位24666點，創自3月11日以嚟高位。恒指中午報收24560點，升554點；國指則升201點，中午報收9873點。

雖然大市表現唔錯，但並唔係每一隻藍籌均隨大市上升，旺旺(00151)半日逆市跌逾2%，係表現最差藍籌。不過大部份藍籌均有不俗表現，友邦(01299)半日升5%，已為恒指貢獻122點升幅，不過50日線為73.13元，友邦剛好升抵至此關前遇阻力。藍籌當中以吉利汽車(00175)九倉置業(01997)及申洲(02313)表現最佳，半日全部升逾6%。其他藍籌股普遍錄得1%以上升幅，大笨象(00005)仍於40元水平爭持，半日升幅不足1%。

所謂物極必反，之前濠賭股因為疫情影響，收入大受打擊，但最壞日子料已過去，唔少大行均認為濠賭股現價已具值博率，今日整個板塊抽升，閒閒地都升超過4%。不過眾多濠賭股中，阿Man都係最睇好銀娛(00027)，一來財務狀況理想，而續牌方面，相對有外資參與賭業集團其更優勢。

話咗市場係貪新忘舊，阿Man早於本年初已呼籲大家要捨棄舊經濟股，投入新經濟股懷抱，果然今次肺炎疫情高下立見，資金繼續追捧新經濟股全球最大電商龍頭亞馬遜跟火熱嘅Netflix，不僅未有受疫情影響，反而成為疫情下市況大贏家，股價因為宅經濟概念而屢創新高，港股呢邊嘅宅經濟概念股同樣獲資金追捧。

ATM係股票組合內不可或缺嘅鐵三角，三股持續跑贏大市，今早見高位後均遇阻力回落，有貨短炒係要搵位食糊。不過阿Man建議分注處理，部分留作長線投資，部分短線操作，有助減低持貨成本。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)