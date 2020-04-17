港股直擊 即巿股評

美國採用瑞德西韋(Remdesivir)治療新冠肺炎試藥階段據報取得正面療效，推動道指期貨亞洲時段飆升，港股兩連跌後今早回勇，恒指創逾一個月高。

恒指裂口高開451點，報24457點為半日低，開市後升幅擴大，曾飆660點，見24666點，創3月11日以來新高。恒指中午收報24560點，升554點或2.3%，大市成交額807.29億元。

國企指數報9873點，升201點或2.1%。

滬指半日升0.89%；深成指升1.37%。國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年跌6.8%，遜於市場預期，為1992年有紀錄以來首現負增長。

藍籌股方面，友邦(01299)升半成，獨力貢獻大市122點；申洲(02313)升6.5%；九倉置業(01997)升6.1%；滙控(00005)升0.8%；建行(00939)升1.3%。相反旺旺(00151)挫2.3%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

濠賭股：瑞信指濠賭股現價值博，更全線升目標價，相關股份全線抽升，中午公布董事會不建議派末期息的金沙(01928)升7.7%；銀娛(00027)升5.5%；永利(01128)升9.7%；澳博(00880)升4.3%；美高梅(02282)升7.6%；新濠(00200)升6.9%。

汽車股：江蘇省政府辦公廳於4月14日印發《關於積極應對衛生事件影響促進消費回補和潛力釋放的若幹舉措》刺激汽車消費，安信證券估計內地推出的刺激政策廣度或超預期，汽車股炒上。吉利(00175)彈6.9%；廣汽(02238)升5.9%；東風(00489)升4.7%；北汽(01958)彈8.1%；華晨(01114)升4.1%；比亞迪(01211)升1.2%；長汽(02333)升3.9%。汽車零件股表現亦醒，耐世特(01316)升12.1%；敏實(00425)升6%；福耀玻璃(03606)升6.6%；德昌(00179)走高1.1%。

科網股：ATM今早續向好，騰訊(00700)升2%；阿里(09988)漲3%；美團(03690) 本周二獲Tesla第二大股東、蘇格蘭投資基金Baillie Gifford增持，股價升1.8%。平安好醫生(01833)收到全球最大的家庭醫生組織WONCA認證其AI系統爲最高級別，股價創新高後倒跌0.7%；阿里健康(00241)亦創上市高，半日倒跌0.5%。另外，神州租車(00699)飆20.7%，集團主席陸正耀控制的神州優車分兩批向美資私募基金華平投資(Warburg Pincus)出售17.11%持股，華平將增持至27.22%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：半日挫6%，成交額達139.59億元。當中市前錄六手共約5.35億股成交，每股作價21.6元，較昨日收市折讓11.1%，涉115.56億元。據銷售文件披露，第三大股東南韓SK集團旗下SK E&S，透過花旗配售中國燃氣約5.35億股，相當於手上所有持股，配售股份佔總發行股本約10.25%，不設禁售期。

美東汽車(01268)：遭控股股東折讓一成配股，半日挫9.7%，報12.86元，成交額8.54億元。

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