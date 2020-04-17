即巿股評 港股直擊 香港財經

兩周前寫了一篇有關滙控(00005)除淨後不派息的文章，轉眼又見滙控作為新加坡石油公司興隆集團30億美元債券的最大債主，卻可能面對債仔違約問題，哈，因果因果，多行不義必自斃，子姑待之。眼見有文章不斷美化滙控除淨後不派息此等邪惡行為，並將焦點扭曲為小股東輸打贏要，實屬助紂為虐模糊焦點，歷史定必記下你是幫兇。

筆者於3月中曾撰文指，於股災過後需要為持倉重新執位，當時已提到六膽拖兩腳，包括騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)、貓眼娛樂(01896)、中國鐵塔(00788)、中興(00763)、平安保險(02318)及眾安在綫(06060)。適逢港股於3月19日低見21139點後似有見底之兆，截至周四收報24006點為止，恒指從低位反彈了13.6%。

剔除平保換入石藥

至於筆者上述六膽拖兩腳的股份騰訊、阿里巴巴、美團、貓眼、鐵塔、中興、平保及眾安在綫，期內分別反彈了25.1%、21%、41%、15.8%、27.8%、10.4%及15.4%。鑑於平保表現相對落後並跑輸大市，筆者現決定將平保換走並加入石藥(01093)，其他持倉維持不變。總體持貨策略，繼續以科網股、5G概念股及醫藥股為核心。

時代轉變，細價股難復當年炒風，就算難得找到一隻像禪遊科技(02660)的優質細價股，卻一直不見資金進場；識於微時而業務又與呼吸機有關的永勝醫療(01612)，雖然股價抽升成交略增，但同樣教人不敢貿然入局。本周想分享另一隻細價股山東高速金融(00412)，人事變動與布局已大致完成，股價更已偷步炒起，值得研究。

山東高速金融前稱中國新金融，2017年獲得國有獨資大型企業山東高速集團入股後，擔當了母公司的海外上市平台，目前業務包括證券投資、放債、融資租賃及科技金融。母公司山東高速集團本身是家綜合企業，業務涵蓋交通、基建、物流及金融資產，山東高速金融要炒起，無非就是一個概念：注資。

奇就奇在今年環球股市大插水之際，這隻山東高速金融竟然於2月中開始從0.25元抽升，至本周二已升至0.56元，升幅高達1.2倍。在這段時間之內，原來山東高速金融引入了內地基金嘉實進場，從港交所(00388)股權披露可見，嘉實於3月16日以約19.7億元或每股0.2875元買入山東高速金融約68.5億股或28%股權，一躍而成第二大股東。

股價一級一級打上

以山東高速金融本周四收報0.47元計，短短21個交易日嘉實賬面大賺12.5億元。按照劇情推進，嘉實斷估不是短炒，若然注資假設屬實，相信即使錯過了山東高速金融第一浸升浪，後面仍是海闊天空。撇除注資這個假設不成立，單看圖表的話亦不難發現，其走勢正正從2017年10月開始展開大圓底抽升向上的格局。

從過去三個月可見，山東高速金融正是一級一級打上，0.25元、0.3元、0.35元、0.45元，沿路企穩10天線未曾失守，過去20日日均成交超過2000萬股，成交開始活躍。注資及大孖沙入場配合大圓底，投資者可於0.45元水平小注吸納，股價重上2016年10月約0.8元亦屬合理預期，希望後續有好消息跟進。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產