港股直擊 即巿股評

噚日被個市悶咗一日，今日恒指就即刻高開400幾點開市，到依家9點46分，升幅擴大至升逾500點，重返24500點以上，有耐性守得到噚日個悶市嘅話，咁前日隻恒指牛(60248)已經可以報到仇，可惜我無，只怪自已無相信同技不如人。

先睇咗牛熊證街貨圖先，今日恒指裂口再上，街貨圖上已見首四層熊證街貨被收回，最貼價層為24500至24599點，依家9點55分，望多次恒指，原來已經彈咗上去24600點樓上，換言之24500至24599點都已經死埋，呢度夾埋有相當於281張期指。

依家應以24600至24699點為首層熊證街貨，而呢度有相當於320張期指，係開始進入熊證稍為多街貨嘅範圍，最低限度都有啲300至400張期指街貨睇下；而重貨區就係喺25000至25099點，有相當於1136張期指。

依家10點1分，出咗內地GDP數據：第一季經濟收縮6.8%，為1992年有紀錄以來首現負增長。不過呢粒數似乎大家一早已經預咗，A股暫時未見有反應，所以暫時可以唔駛擔心恒指會受佢影響。

日線圖上見恒指今日再次彈高。有呈一浪高於一浪走勢，10天線噚日托得住，反映短期支持力度不俗，「楔形」形態未被破壞，保歷加通道口雖然未見拓闊，但整條通道已呈上行，頂部位置(25017點)又剛好等於熊證重貨區門口。

至於SlowSTC(14,3)當然仍處於超買水平啦，不過今日見%K線作勢再度升穿%D線，若 繼績上行，就轉用博佢繼續向上殺14RSI，但呢個就中線少少，絕非即日鮮睇法；再加恒指現水平咁近熊證街貨，而且熊證街貨貨量又有返咁上下，開Call睇耐少少，恒指Call(25134)，行使價25200點，與現價不足2%嘅輕微價外，高槓桿、低引伸，仍以5分鐘圖搵落場位。

順帶一提，噚日[下半part]講隻騰訊(00700)，因為燭身唔夠高嘅關係，估計出「黃昏之星」嘅機會扣減一半，於是反方向估有機會見「超買再超買」，如是，就上望保歷加通道頂(噚日mark底嘅價係$410.54)，結果今日一步到位仲有找。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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