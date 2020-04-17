熱門：

今日 10:36 港股直擊 即巿股評

恒指曾飆630點創逾一個月高 金沙升近一成

放大圖片

憧憬美國疫情見頂令經濟活動逐漸解封，加上瑞德西韋(Remdesivir)美國新冠肺炎病人獲療效，美股指數期貨今早大漲，亞太股市今早全線造好。不過，國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年跌6.8%，差過預期，大市升幅放緩。

恒指高開451點或1.88%，報24457，升幅隨即擴大，暫時見最多升630點，高見24637，創逾一個月高位，但內地公布首季GDP按年跌6.8%，差過預期，大市升幅收窄，截至10時15分，恒指升528點或2.2%報24534。

國企指數升193點報9866。

內地股市造好，上證指數現報2844，升24點或0.89%。

美國白宮發布經濟解封指引，加上瑞德西韋對新冠肺炎病人獲療效，美股指數期貨今早大升，道指期貨最新報24261，急升854點。

藍籌股全線造好，濠賭股獲瑞信唱好，金沙中國(01928)曾急升近一成，最新升8.7%，暫為表現最好藍籌；銀娛(00027)升近7%。

友邦(01299)追落後，最新升4.1%。

「ATM」繼續火熱，騰訊(00700)高見419.6元，最新升2.1%報415.2元；阿里巴巴(09988)高見211.8元，現升2.9%報208.6元；美團(03690)升2.7%報101.5元。

吉利(00175)升逾6%。

中國燃氣(00384)遭股東配售，股價低開8.2%，最新挫半成，市前大手上板下，成交最新達130億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads