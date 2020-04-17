港股直擊 即巿股評

憧憬美國疫情見頂令經濟活動逐漸解封，加上瑞德西韋(Remdesivir)美國新冠肺炎病人獲療效，美股指數期貨今早大漲，亞太股市今早全線造好。不過，國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年跌6.8%，差過預期，大市升幅放緩。

恒指高開451點或1.88%，報24457，升幅隨即擴大，暫時見最多升630點，高見24637，創逾一個月高位，但內地公布首季GDP按年跌6.8%，差過預期，大市升幅收窄，截至10時15分，恒指升528點或2.2%報24534。

國企指數升193點報9866。

內地股市造好，上證指數現報2844，升24點或0.89%。

美國白宮發布經濟解封指引，加上瑞德西韋對新冠肺炎病人獲療效，美股指數期貨今早大升，道指期貨最新報24261，急升854點。

藍籌股全線造好，濠賭股獲瑞信唱好，金沙中國(01928)曾急升近一成，最新升8.7%，暫為表現最好藍籌；銀娛(00027)升近7%。

友邦(01299)追落後，最新升4.1%。

「ATM」繼續火熱，騰訊(00700)高見419.6元，最新升2.1%報415.2元；阿里巴巴(09988)高見211.8元，現升2.9%報208.6元；美團(03690)升2.7%報101.5元。

吉利(00175)升逾6%。

中國燃氣(00384)遭股東配售，股價低開8.2%，最新挫半成，市前大手上板下，成交最新達130億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。