Tesla第二大股東，蘇格蘭投資基金Baillie Gifford，本周二增持美團，推動美團重返100元大關，最高見過102.2元，升3.4%，現造101.3元，仍漲2.5%，成交金額6.85億元。
據聯交所資料顯示，Baillie Gifford於4月14日，在市場買入564.8萬股美團，均價96.1713元，涉及金額5.43億元。
至於騰訊(00700)現升2.2%；阿里(09988)曾漲3.2%。
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