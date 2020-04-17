港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆高收，納指表現突出漲近1.7%。港股連續兩日回吐後，今早有望回升。內地今早公布首季GDP數據，市場密切注視新冠肺炎疫情對經濟的影響。

道指收市反覆微升33點或0.14%，報23537點；標指漲0.58%，報2799點；納指高收1.66%，報8532點。亞馬遜和Netflix齊創即市新高；雪佛龍與埃克森美孚分別跌3.03%和3.29%；摩根大通下挫3.81%。

波音插8.04%，為表現最差的道指成分股，不過波音股收市後公布，最快在本月20日，恢復在西雅圖地區的廠房生產，股價市後交易時段，彈近8%。

道指期貨最新報24228點，升822點或3.49%。

美國勞工部公布，截至4月11日止，一周的首次申領失業救濟人數按周減少至524.5萬人，較預期的中位數550萬人少。

美國總統特朗普公布重啟經濟指引，提及重開條件但沒有講到重開時間，是否重開由各州州長決定；若果有州長認為需要維持隔離措施，亦可以繼續執行，符合條件的州，明日就可以開始行動，估計有29個州可以相對快地重啟經濟活動。不過，紐約州及其他東岸州份已延長封閉時間至5月15日。另外，據Worldometer統計，美國確診新冠肺炎人數累積至超過67.5萬人，死亡人數逾3.45萬人。

聯儲局公布，資產負債規模升至紀錄新高的6.42萬億美元水平。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.16元，低0.54元；騰訊(00700)ADR收報411.69元，高4.89元；國壽(02628)ADR收報15.32元，低0.12元；中海油(00883)ADR收報8.24元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報2.75元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.83元，低0.05元；中移動(00941)ADR收報60.54元，升0.39元；聯通(00762)ADR收報4.87元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.48元，低0.01元。

紐約期金曾漲1.59%，每盎斯高見1768美元，收市倒跌0.5%，退守1731.7。油價一彈即散，紐約期油曾漲3.32%，收市沒起跌；布蘭特期油一度升4.24%，收市漲0.5%。

ADR港股比例指數報23923點，較本港昨日市低82點。夜市期指收報23909點，跌41點，較恒指昨收市低水97點。恒指昨收報24006點，跌138點或0.6%，兩日累吐428點或1.8%。

焦點股份

長和系：一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有公司於4月8日以平均價每股45.782 6元，購入長江實業(01113)共50.5萬股，涉資2312.02萬元；於4月14日以平均價每股57.7456元，購入長和(00001)57.7萬股，涉資3331.92萬元。李嘉誠及李澤鉅被視作持有長實的權益，分別由34.48%及34.55%，增至34.5%及34.57%。李嘉誠及李澤鉅被視作持有長和的權益，分別由30.14%及30.2%，增至30.15%及30.22%。

中國燃氣(00384)：據銷售文件披露，南韓SK集團旗下SK E&S，以每股21.15元至22元，配售中國燃氣約5.35億股，套現113.15億至117.7億元。

山東黃金(01787)：預期截至今年3月底止，首季盈利介乎5億至6億元人民幣，按年增長40%至68%。

中國太保(02601)：旗下太平洋人壽保險及太平洋財產保險，首三個月累計原保險業務收入合共1305.19億元人民幣，按年增長1.97%。

中國太平(00966)：旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老，今年首三個月累計保費收入，合共約644.39億元人民幣，按年下跌5.4%。

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