即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後走勢反覆，全日波幅248點。恒指收報24006點，跌138點或0.58%，成交金額1058.43億元。國指收報9672.6點，跌52點或0.54%；上證收報2819點，升8點或0.31%。A股走勢優於港股。

恒指最低跌至23854點，僅守在10 SMA之上，最終以陽燭近「十字星」收市，呈2連陽走勢。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份651隻，下跌1019隻，整體市況偏弱。

山東黃金(01787)發盈喜，料截至2020年3月31日止三個月經中國企業會計準則編製之未經審核的股東應佔利潤為人民幣5億至6億元之間，較截至2019年3月31日止三個月的約人民幣3.57億增長40%到68%。該增長主要由於受世界主要經濟體經濟下行、全球範圍貨幣寬鬆、美股暴跌等因素影響，避險需求下，2020年以來國際金價（追溯調整後）大幅度上漲。集團盯緊金價上漲的機會，適時組織黃金銷售，期間自產黃金銷售毛利增幅較大，利潤同比實現較好增長。山東黃金的情況，或許是不少同業的寫照。相信在避險需求持續下，金礦板塊及黃金價格都仍有上升空間。

在新冠肺炎的疫情下，不少人都要被留在家，或要留在家中工作，令「宅經濟」得以進一步普及，例如是增加了使用雲服務及打遊戲的時間，以及令行業發展更快，例如是消費者的消費習慣改變，將線下購物的習慣改到網上購物，令行業發展更快。「宅經濟」有成為疫情下的新嬴家的苗頭，成為近日支持科網企業，如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等，以及亞馬遜及Netflix等造好，成為逆市造好的板塊。

紐約政府宣布將居家令延長至下月中，有望帶動網購及家庭娛樂需求，成為科網股及納指向好的近因。然而，傳統行業的業績不平，加上金融板塊的業績遜於市場預期，都拖慢道指及標指的發展。整體而言，昨晚美股走勢甚為反覆，先跌後倒升。

今早美期向好，夜期及ADR下跌，料恒指或低開，支持參考看昨天低位 23854.79點。即市走勢或會受美期影響，投資者宜注意風險。

個股

麗珠醫藥(01513)的主要業務為從事醫藥產品研究、開發、生產和銷售的中國醫藥公司。

集團在2019財年實現營業收入93.85億元(人民幣.下同)，同比增長5.91%；主營業務成本總計33.44億元，同比增長0.14%，主要是銷售增長，主營業務成本相應增加以及原料藥板塊工藝提升帶來的成本下降所致。實現淨利潤14.62億元， 同比增長23.68%；實現股東應佔淨利潤13.03億元，同比增長20.39%；若剔除非經常性損益項目收益，營業務實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為11.91億元，同比增長25.79%。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報32.25元，市盈率 20.754倍，周息率 3.986%。

岑智勇 獨立股評人