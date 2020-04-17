即巿股評 港股直擊

隨著3月恒指跌逾2500點 (26,129 → 23,603點)，無數港股的價格回到2017年第一季水平，又是投資者吸納高息股的時候，九台農商銀行(06122) 是其中之一，集團前身為九台市農村信用合作聯社，由不同時期成立的多間鄉鎮級農村信用合作社組成，並於2008年設立股份制商業銀行。集團通過農村信用合作社和農村合作銀行改制的農商銀行及村鎮銀行經營三大業務，包括公司銀行業務、零售銀行業務及資金業務。截至2019年12月31日，集團共有345個營業網點，其中150個營業網點 (含長春、松原及通化等3家分行) 由本行經營，其餘營業網點由本集團子公司以自身名義經營。

基本面見現價屬偏低

於今年3月30晚上發布的2019全年業績顯示，截至去年底股東應佔溢利約10.42億元 (人民幣‧同下)，較2018年溢利約9.83萬元，增長6.02%，為2017至2019年於兩年倒退後重新錄得增長。至於金額則是2017至2019年第二高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年底資產淨值約133.40億元，而截至今年3月底已發行股數約41.84億股，計出每股淨值折合為3.5629港元，相對今年4月9日收報2.70元，市賬率為0.76倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考於2017至2019年度之每年最低市賬率介乎0.81至1.10倍，平均值為0.90倍，高於現時的0.76倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為3.5629元，得出每股合理值為3.21元，較2.70元之潛在升幅為18.89%。而截至去年底之溢利約10.42億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.2784港元，對比2.70元之市盈率為9.70倍，參考上述三個財年之每年最低市盈率為10.17和11.21倍，平均值為10.72倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.98元，較2.70元之潛在升幅為10.37%。

股息率經已超過七厘

另可留意集團於2017至2019年的三年之間，每股股息均為0.1800元人民幣。而於2019年每股股息為0.1800元人民幣，折合為0.2012港元，相對現價2.70元，計出股息率為7.45%。參考上述三個財年之每年最高股息率平均值為6.38%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.16元，較2.70元之潛在升幅為17.04%。綜合上述三種分析，每股合理值為2.98至3.21元，平均值為3.12元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過15%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率超過23%。

今年集團之展望部署

於2019全年業績之「管理層討論與分析」環節，管理層表示於2020年集團將緊跟國家政策，立足區域經濟發展，堅持穩中求進的工作總基調，深入實施「三農金融、社區金融、合作平台、公益慈善」的「四位一體」建設，在回歸本源中轉型提質，在主營主業上精耕細作，在服務實體中調整結構，在務實穩健中防控風險，進一步匯聚穩健增長新動能，激發轉型發展新活力，構建高質量發展新優勢，向建設國內一流的現代化、品牌化農商銀行的目標堅實邁進。從以上描述，反映集團表現務實，相對筆者上述市盈率為9.70倍，合理盈利增長率為9.70%；觀乎去年溢利增長僅6.02%，今年溢利增長才有望超過9.70%。雖然如此，股價現處2017年1月12日上市以來的低水平，認為股價有很大上升空間。

自2020年2月18日高見3.29元，之後股價漸見回落，至3月31日最低收報2.70元，為2017年1月12日上市以來新低 (2017至2019年低位為2.83元)，歷時超過三年，與現價2.70元相同，反映現價進場風險不大，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.45元或以下買入；保守者則可於2.15元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.50至4.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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