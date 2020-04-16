即巿股評 港股直擊

環球低息環境相信會有一段時間維持，過往一直以收息一蔟在近日疫情下，除股價跟隨大市下跌之外，亦有收息率下跌之情況，鐘情收息一族對長期支持的愛股可說又愛又恨，或許有一族已近乎死心。

基金重新估值

煤氣(00003)長期有一班擁躉支持，貪其派息又派紅股，雖然股息率一直不高，市盈率亦屬同行之高，惟往績就可說較平穩且長期亦予小股東有交代，雖派息低但有紅股也能吸引住一班愛揸股數的股民，今年是煤氣過去近10年最差的一次業績，加上首季內地燃氣銷量按年跌15%，去到此刻基金就肯定須重新再對煤氣估值，過往願付高溢價的情境恐怕於半年內再難持續。

基金覓高息股棄低息股

今次業績倒退兼減派紅股改為20送1，打從2006年開始除於2008年金融海嘯外，煤氣均以10送1比例紅股派發，已養成散戶收到紅股後不久股價慣性重回至前水平，股價走勢過往確是這樣恒常地出現的場面，背後實情是業績靚前景佳之故有基金願意入市持貨，今次業績倒退恐怕這溫馨場面暫時難以重演，起碼須待中期業績見有改善後方可再挑戰前15元水平，其實派紅股根本沒有改變小股東的持股比例，只會令自我感覺良好多於實際，今次業績公布後股價短時間就跌穿12元水平，從回2018年初水平，沽壓之快與數量近年少見，不排除已有長線基金拋貨，以2.5厘公用股現時在市場確實未見有吸引之處，例如中電(00002)息率亦高於煤氣，加上有季度股息派發，近日中電亦已回升企回100天線之上，而煤氣雖亦跟隨大市回升但就明顯受制50天線阻力位，又如港燈(02638)近日更有挑戰一年高位之勢，市場造就把公用股蓄勢推升，只煤氣回升就像漏了氣一樣，現時持續低息環境資金要覓高息股，煤氣就在於基金眼內很明顯看不上眼，要基金再肯落手買最快亦要等待中期業績出，看煤氣管理層能否扭轉劣勢後再重新估值，既然半年內基金未肯重回持貨，散戶就無謂呆坐，不如出去走半年於其他公用股避免給煤氣鎖半年兼蝕時間值。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。