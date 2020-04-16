港股直擊 即巿股評

美國上月零售銷售跌8.7%，創有紀錄最大跌幅，隔晚美股回吐，港股今日續受壓，兩日共挫428點，險守十天線(現處23846)，成交有1058.43億元。

北水由入變沽，由上日淨買15.6億，轉至今日淨走5690萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(00939)為今日淨入最多個股，全日有2.82億元淨入；再破頂的平安好醫生(01833)，全日有2.06億元淨入；微盟(02013)也有8848萬元淨買；但騰訊(00700)有5.37億元淨沽；舜宇(02382)、中芯(00981)及中興(00763)全日也分別有3.62億、9969萬和5611萬元淨沽。

藥股微創(00853)有4318萬元淨買；中生製藥(01177)也有2276萬元淨入；但石藥(01093)有1.23億元淨沽。

金融股工行(01398)有1.63億元淨入；中信建投(06066)有5162萬元淨買。

此外，安踏(02020)和中移動(00941)分別有1.76和1.6億元淨買；中國飛鶴(06186)有1.41億元淨入；但融創(01918)有5.69億元淨走，為今日淨走最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、中芯、舜宇、美團、中信建投、中生製藥、安踏、工行及中移動。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為融創、騰訊、中芯、美團、好醫生、石藥、微盟、飛鶴、微創及中興。