港股直擊 即巿股評

美國上月零售銷售跌8.7%，創有紀錄最大跌幅，差過市場預期。加上IMF預測新冠肺炎將拖累2020年全球GDP萎縮3%。隔晚美股回吐，恒指回試十天線支持。

恒指低開119點，甫開曾挫290點，見23854點全日低，於10天線(約23846)見支持，上午跌幅曾縮至58點，沽壓隨即復現，中午跌190點，午後曾挫逾200點，之後表現顯著改善，跌幅曾收窄42點，見24102點全日高，尾段復挫過百點。恒指收報24006點，跌138點或0.6%，兩日累吐428點或1.8%。大市今日下跌股份比例為61%，上升股比例39%。

國企指數報9672點，跌52點或0.5%。國指兩日累挫174點或1.8%。

大市成交額1058.43億元。

即月期指收市跌104點或0.43%，報23948，低水58點。

滬指收市升0.31%；深成指升0.51%。

美國道指期貨最新升142點，報23533。

德法股市最新升逾1%。

藍籌股方面，申洲(02313)跌2.7%；九倉置業(01997)跌1.7%；萬洲(00288)再有兩美國工廠停工，股價跌0.8%。相反，恒安(01044)升2.3%；信置(00083)升1.4%；中海油(00883)回升1.6%。

焦點板塊

金融股：拖低大市，外電報道，新加坡石油貿易商興隆陷入困境，傳拖欠滙控(00005)及渣打(02888)等銀行最少30億美元，滙控跌2.2%；渣打挫3.5%。另外，建行(00939)跌1.8%；平保(02318)跌0.8%；友邦(01299)跌1.2%；港交所(00388)跌0.9%；宏利(00945)插3.6%。相反，早前澄清雙方未有合併訊息的內地券商中信証券(06030)和中信建投(06066)分別升0.3%和5.6%。

科技股：科網龍頭ATM跑出，騰訊(00700)升3%，報406.8元收逾一個月高；阿里(09988)升2.5%；美團(03690)升1%。線上醫療股方面，平安好醫生(01833)創新高，收市升4.6%；阿里健康(00241)升3.8%。另外，微盟(02013)升9.1%；心動公司(02400)升4.7%；金山軟件(03888)升5.6%。雖然蘋果推出新iPhone SE，手機供應鏈僅個別走，瑞聲(02018)升0.8%；舜宇(02382)跌1.5%；富智康(02038)跌1.1%；比亞迪電子(00285)升5.4%。其他硬件股方面，聯想集團(00992)升1.9%；長飛(06869)跌2.2%；中芯(00981)升4.3%；華虹(01347)升3.2%。

乳業股：逆市走高，中國飛鶴(06186)創新高，收市升6.5%；原生態牧業(01431)升5.8%；澳優乳業(01717)升2.9%；現代牧業(01117)升1.2%。不過藍籌蒙牛(02319)跌0.5%

物管股：二三線物管落鑊，鑫苑服務(01895)控股股東表態禁售期結束後仍長期持股，股價飆26.3%；銀城生活服務(01922)飆16%；中奧到家(01538)升19.2%。昨日急吐的主要物管回穩，奧園健康(03662)升3.3%；雅生活(03319)升0.9%；碧服(06098)和保利物業(06049)升1.7%；中海物業(02669)升1.8%；新城悅(01755)升1.9%。

焦點股份

安踏(02020)：股價升2.4%。集團首季安踏品牌產品的零售金額按年錄得20%至25%負增長；FILA品牌產品錄中單位數負增長；其他品牌錄高單位數負增長。野村和瑞信隨即發表報告，上調其目標價。

北京汽車(01958)：股價挫4.6%。集團發盈警，預期今年首季淨利潤按年下滑約95%。按中國會計準則，去年同期盈利為12.32億元人民幣。

華和控股(09938)：昨日以上市高位收市，今早遭洗倉，曾瀉87.6%，見0.345元創新低，收市挫85.1%，成交額激增至2.02億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。