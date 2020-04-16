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京投交通科技復工率逾90%

京投交通科技(01522)投資者關係總監及副總裁王玉哲表示，受到疫情影響，集團工程建設於3月時受到直接影響，但隨着疫情於3月底起受控，集團逐漸復工復產，復工率逾90%；至於海外疫情擴散較內地快，亦影響員工出差及拓展新業務，幸集團於一月已派出工程師到海外處理存量項目，盡量降低影響。

截至去年底，集團在手訂單價值19.9億元，香港及項目項目佔約6%，今年首季在內地及海外共中標多個項目，訂單價值1.5億元人民幣。王玉哲表示，盡量爭取今後派息比率不低於30%。

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