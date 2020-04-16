即巿股評 港股直擊

美國剛剛先話準備經濟活動重啟，前晚華爾街就動起來，不過IMF一盤冷水撥埋去，指疫情將拖累2020年全球GDP急劇委縮3%，嚇到隔晚美股打冷震，道指回吐逾400點，喺亞洲時段繼續腳軟，港股隨之低開。恒指低開119點，最多跌290點，見23854點半日低位，剛好去到10日線(23841點)附近停落嚟，暫時叫做守住10日線。其後跌幅收窄至58點，重上24086點半日高位，可惜二萬四關得而復失。恒指中午報收23954點，跌190點；國指半日跌56點，報收9667點。

雖然隔晚美股下跌，但宅經濟概念股逆市炒上，亞馬遜跟Netflix逆市創新高，港股呢邊情況差不多，相關概念股逆市向上，騰訊(00700)企穩400元，半日升14%，報收400.6元。ATM三位一體，阿里巴巴(09988)跟美團(03690)同樣逆市上升，前者重上200元大關，後者則要畀啲力水，暫時仍未重上百元大關。除咗ATM之外，科網股繼續受資金追捧，之前阿Man推介嘅平安好醫生(01833)續創新高，半日再升近2.9%，話咗好醫生一日未扭轉升勢可以擺埋一邊唔理，今日再將止賺價調高至94元。同類醫網股阿里健康(00241)亦追落後，暫時已升破前高位，企得定16元，有條件向18元出發。

蘋果推出新iPhone SE，手機設備股今日個別發展，講真平價手機有幾大吸引力，阿Man唔知，若然閣下已經有部iPhone11，斷估對SE平價機興趣不大，反而今年iPhone12會否延期，先係投資者關係嘅重點。其他軟硬件股個別發展，暫時好似軟件股表現稍勝。

科網股有資金流入，相反傳統股如金融股及石油股就唔多精神，阿Man之前多次強調取新經濟股，棄傳統股，一場漢武肺炎更加突顯資金貪新忘舊，新舊經濟股表現高下立見，睇嚟呢個趨勢暫時唔會改變，金融股同石油股真係望多眼都嘥時間。不過正因為傳統股表現不濟，令指數亦難再有更大突破，暫時喺24600點見阻力，希望10日線會有支持。至於指數仲有冇機會重上25000，只要資金肯買番些少傳統股，如友邦(01299)及平保(02318)等等，恒指仍有機會上試25000至25500點。

估計呢兩日大市較為反覆，暫時喺23600至24600點之間上落，似乎都係炒股唔炒市有着數，繼續吼位新經濟股，輕資產股，見相關股份有回吐而又守住支持位，往往就係吸納好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)