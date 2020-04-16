港股直擊 即巿股評

美國上月零售銷售跌8.7%，創有紀錄最大跌幅，差過市場預期。隔晚美股回吐，中港股市今早亦偏軟，恒指回試十天線支持。

恒指低開119點，甫開曾挫290點，見23854點半日低，於10天線(約23841)見支持，跌幅曾縮至58點，見24086點半日高，不過沽壓隨即復現。恒指中午收報23954點，跌190點或0.8%，大市成交額543.77億元。

國企指數報9667點，跌56點或0.6%。

滬指跌0.17%；深成指跌0.25%。

美國道指期貨最新跌119點，報23271。

藍籌股方面，申洲(02313)跌2%；九倉置業(01997)跌1.5%。相反，恒安(01044)升1.6%；信置(00083)升1.2%。

焦點板塊

金融股：今早拖低大市，外電報道，新加坡石油貿易商興隆陷入困境，傳拖欠滙控(00005)及渣打(02888)等銀行最少30億美元，滙控半日跌2.5%；渣打挫3.5%。另外，建行(00939)跌1.1%；平保(02318)跌1.3%；友邦(01299)跌1%；港交所(00388)跌1.2%；宏利(00945)插4.3%。相反，早前澄清雙方未有合併訊息的內地券商中信証券(06030)和中信建投(06066)分別升1%和5%。

科技股：科網龍頭ATM跑出，騰訊(00700)升1.4%；阿里(09988)升1.5%；美團(03690)升1.1%。線上醫療股方面，平安好醫生(01833)創新高，半日漲2.9%；阿里健康(00241)升2.5%。另外，微盟(02013)升3.8%；心動公司(02400)升2.2%；金山軟件(03888)升1.6%。雖然蘋果推出新iPhone SE，手機供應鏈今早僅個別走，瑞聲(02018)跌0.9%；舜宇(02382)跌1.6%；富智康(02038)跌1.1%；比亞迪電子(00285)升3.5%。其他硬件股方面，聯想集團(00992)跌2.6%；長飛(06869)跌2.2%；中芯(00981)升2.8%。

焦點股份

安踏(02020)：半日升3.4%。集團首季安踏品牌產品的零售金額按年錄得20%至25%負增長；FILA品牌產品錄中單位數負增長；其他品牌錄高單位數負增長。野村和瑞信隨即發表報告，上調其目標價。

北京汽車(01958)：半日挫5.9%。集團發盈警，預期今年首季淨利潤按年下滑約95%。按中國會計準則，去年同期盈利為12.32億元人民幣。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。