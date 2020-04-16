港股直擊 香港財經 重要通告

受新冠肺炎疫情影響，香港及多個市場實施更嚴謹的旅遊限制及檢疫措施，國泰航空(00293)3月份載客量按年大跌90%，貨運量則跌35.6%。國泰預期4月的日均載客量會少於1000人。

國泰公布，3月份，國泰與國泰港龍航空合共載客31.11萬人次，按年下跌90%，乘客運載率下降34.6個百分點至49.3%，以可用座位千米數計算的運力跌73.2%。今年首3個月，載客量跌52.3%。

上月運載的貨物及郵件合共11.93萬公噸，按年下跌35.6%，運載率升9個百分點至77.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力跌37.2%，今年首3個月，載貨量下跌19.3%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，隨着香港實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑，3月最後兩天，每天乘客量為1000人以下。疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月份的日均載客量會少於1000人。通常集團每天載運約10萬名乘客，而本周較早一天，載客量僅為302人。

他稱，在4月和5月，國泰只會營運少數基本的客運航班，相當於正常運力的3%。集團會採取一切可行措施，在未來數月削減開支和保留現金，確保集團渡過這場風暴、於危機過後仍具備強靱的競爭能力。

貨運方面，林紹波稱，3月份的載貨量下跌，但運載率及收益率則因全球空貨運運力縮減而上升。預期4月會運作相若數量的只載貨客機航班，包括若干長途航線。