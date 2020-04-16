港股直擊 即巿股評

噚日見恒指高開後，雖然其後走勢下行，惟朝早都仲叫做企喺熊證街貨位置，於是就揀咗隻恒指牛(60248)落場。

不過，臨近上半場收市前，恒指一度由跌再轉返升，仲打橫行咗一段時間，但同步留心5分鐘圖的話，整個過程SlowSTC(14,3)都係上行，即使當恒指橫行時，SlowSTC(14,3)上行步伐亦未停過，雖然未至於背馳，但點睇都唔係同一陣線。

其後恒指繼續向下，SlowSTC(14,3)亦喺7X呢個掉頭回落，理想化地諗SlowSTC(14,3)落到超賣時會再次出現鐘擺，如是者(60248)就會見到逃生門；誰不知SlowSTC(14,3)落到超賣時出現「超賣再超賣」，彈都彈唔起。最終喺2點50分至3點20分見5分鐘圖SlowSTC(14,3)有力彈高少少，雖然連中軸水平都上唔到，但呢個都估到係Day trade嘅最後逃生門。(次次都贏，我一早發咗達啦。唉~)

依家9點48分，恒指正式開市，5分鐘圖見恒指低開後一直繼續下行，至目前為恒指跌249點，做緊23859點，24000點無咗，兼且返去近牛證街貨，如果個市比心機再落多啲，連23800都無埋嘅話，咁就正式進入牛證街貨層，首層為23700至23799點，呢度有相當於268張期指。

返番去日線圖睇，應該由上個星期開始講起嘅日線SlowSTC(14,3)，%K線終於高位跌穿%D線，而且仲由噚日80至90幾水平，扯到落嚟依家見到嘅70至80幾。走勢圖上恒指亦落返去10天線(23835點)附近，不過暫時見「楔形」未受破壞。

再開返5分鐘睇，依家9點58分，見SlowSTC(14,3)兩線已經落到去5以下水平，但個市會唔會好似噚日咁再次出現「超賣再超賣」，穿埋條10天線同「楔形」底部，向首層牛證街貨出發？噚日斷咗臂，今日都係做花生友算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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