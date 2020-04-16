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【異動板塊】信証中信建投齊逆市升 早前稱無合併訊息

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中信証券(06030)與中信建投(06066)早前齊稱，雙方未有合併訊息，但股價今早逆市升，信証一度升3%，高見15.16元，現造15.06元，仍升2.3%；中信建投則曾飆8.3%，高見7.29元，現報7.3元，仍彈升8%，成交金額分別為7007萬和1.8億元。

至於海通(06837)也升1.5%；國泰君安(02611)漲1.4%；華泰(06886)微升0.2%；中國銀河(06881)升2.3%。

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