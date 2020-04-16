3月訪港旅客按年暴跌，本地零售股齊捱沽，周大福(01929)挫4.3%；六福(00590)跌2.6%；周生生(00116)降2.5%。
莎莎(00178)上季零售及批發業務營業額大跌56.5%，股價挫3.9%；利福(01212)下滑0.1%；I.T(00999)乾挫3.7%。
旅遊發展局公布，3月初步訪港旅客約8.2萬人次，按年暴跌98.6%，連續9個月下滑，其中內地旅客僅2.7萬人次，挫99.4%。
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