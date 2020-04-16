港股直擊 即巿股評

美國多間銀行季績曳，加上石油股受累油價急挫，質低隔晚美股，道指曾插逾七百點，ADR亦預計港股今早低開超過兩百點，失守兩萬四關。

美股三大指數未能延續周二的升勢，道指一度大跌716點，低見23233，但Netflix及亞馬遜逆市升，美股尾市跌幅收窄，最終道指收市挫445點或1.86%，報23504點；指及納指收市分別跌2.20%及1.44%，報2783點和8393點。

道指期貨今早亞洲時段續跌，最新造23217，跌173點或0.74%；標普及納指期貨也挫0.74%和0.81%

美銀和花旗由於盈利大降，股價分別下滑6.49%和5.64%；上日公布業績的摩通亦挫5%；高盛曾挫5.1%，收市倒升0.2%；先跌後回穩；油股西方石油急插8.7%；埃克森美孚挫4.6%；但Netflix受惠疫情，股價再創新高，收漲3.2%；同樣創新高亦有亞馬遜，收漲1.1%。

美國上周原油庫存創下紀錄新高，以及國際能源署(IEA)預期原油需求疲弱等消息，牽動油價下滑。紐約期油價格周三創下18年新低。紐約5月期油最高見20.89美元，收市跌24美仙或1.2%，每桶報19.87美元，是2002年2月7日以來最低水平。倫敦布蘭特6月期油收市跌1.91美元或近6.6%，每桶報27.69美元，是4月1日以來最低。

美元滙價走強，加上市場對各項投資工具包括黃金的入市興趣減弱，牽動金價從七年高位回落，周三跌至一周低位。銀價跌幅近4%。紐約6月期金收市跌28.7美元或1.6%，每盎斯報1740.20美元，是4月8日以來最低；前一天，金價升至七年新高。5月期銀收市跌62.5美仙或3.9%，每盎斯報15.505美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報39.46元，跌1.14元；騰訊(00700)ADR收報395.03元，升0.03元；阿里巴巴(09988)ADR收報201.71元，升3.81元；國壽(02628)ADR收報15.41元，跌0.23元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.15元，下滑0.08元；中石油(00857)ADR收報2.77元，跌0.01元；中石化(00386)ADR收報3.86元，跌0.02元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.84元，走低0.06元；聯通(00762)ADR收報4.98元，下滑0.05元；中電信(00728)ADR收報2.51元，跌0.03。

ADR港股比例指數報23940，較周三恒指收市跌205點或0.86%。

焦點股份

安踏(02020)：首季安踏品牌產品的零售金額按年錄得20%至25%負增長。同期FILA品牌產品的零售額按年錄得中單位數負增長；其他品牌產品的零售額錄高單位數負增長。

小米(01810)：上日在場內回購2386萬股，每股介乎10.42至10.52元，涉資近2.5億元。

連及前日近2.5億元回購2455萬股，兩日已合共斥資近5億元回購股份。

北汽(01958)：受新冠肺炎疫情對中國汽車行業整體衝擊，估計今年首季利按年下跌95%。

莎莎(00178)：截至3月底止第四財季，整體零售及批發業務營業額8.92億元，按年下跌56.5%，當中港澳地區零售銷售額6.58億元，按年跌62%，同店銷售亦跌59.6%。

龍湖(00960)：主要股東Charm Talent周二於一項股份配售中認購該公司420萬股，每股作價36.5元，涉資1.53億元。緊隨認購事項後，Charm Talent持有公司的股權由43.94%增至44.01%。資料顯示，龍湖主席吳亞軍於2018年11月以信託形式把所持的龍湖股權全數分派予女兒蔡馨儀名下的Charm Talent持有，並由吳亞軍繼續保留公司投票權。

長江生科(00775)：與新加坡Biolidics Limited簽訂協議，分銷以血清學診斷為基礎的新型冠狀病毒肺炎快速檢測試劑盒。

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