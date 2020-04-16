即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅513點。恒指收報24145點，跌290點或1.19%，成交金額1120.68億元。國指收報9724點，跌122點或1.25%；上證收報2811點，跌16點或0.57%。三項指數都下跌，以港股走勢較差。

恒指最高升至24603點，創3月13日以來高位。但指數在創高位後反覆回軟，最終以陰燭收市。若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」的利淡形態。MACD快慢線正差距收窄，走勢放緩。全日上升股份589隻，下跌1037隻，整體市況偏弱。

主要業務為包括製造、經銷及銷售醫療影像產品、經銷體外診斷產品以及製造及銷售齒科膠片的巨星醫療(02393)公布，集團的高質量一次性醫用口罩產品已經於 3 月份順利投產，產品已遠銷至美國、日本、新加坡和印尼等國家。集團計劃在近期加入一條新的生產線，提升一次性醫用口罩計劃產能由每月300萬個至每月400萬個。集團另著手安排醫用N95口罩於本年五月生產，計劃產能為每月370萬個。醫用N95口罩的病毒過濾係數更高，主要為專業醫護人員使用。在新冠肺炎疫情下，料消息利好集團。

內需是美國經濟及GDP構成的主要部分，但基於美國國策的改變，香港區的網民不能再到訪美國勞工統計局的網址 (www.bls.gov) 及美國普查局 (www.census.gov )。因此，筆者只好參考媒體報道。據媒體報道，3月零售銷售按月大幅減少8.7%，跌幅超出市預期的8%，並創歷來最大按月跌幅。期內扣除汽車的零售銷售按月跌4.5%，跌幅則較預期小，數字令投資者擔心美國經濟增長或放緩，影響投資市場氣氛。另方面，美國金融企業如美國銀行、花旗及高盛等業績未如理想，也影響投資市場表現。美股三大指數低收。

夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏淡，支持參考為4月8日低位 23897.4點。

個股

美蘭空港(00357)的主要業務為從事航空及非航空業務。航空業務主要包括提供航站樓設施、地勤服務以及旅客服務；非航空業務則主要包括出租美蘭機場的商業及零售舖位、機場相關業務特許經營、廣告位、停車場、貨物處理及出售消費品。

集團在2019財年錄得總收入為人民幣15.76億元，同比下跌 7.5%。航空業務收入為人民幣7.09億元，同比下跌 22.5%，主要是受民航發展基金返還作為收入政策取消等不利因素影響，剔除該因素影響，航空業務收入實際增長6.73%。非航空業務收入為人民幣8.67億元，同比上升9.9%；股東應佔純利為人民幣5.75億元，同比下跌 7.5%。

湖北省武漢市於3月8日凌晨12時解封後，首班復航的航班就是飛往海南三亞市，料有助帶動炒作概念。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報8.52元，市盈率 6.268倍。

岑智勇 獨立股評人