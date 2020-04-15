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【北水手影】淨入15.6億 吸龍湖建行 沽融創騰訊

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港股兩日累升465點後回吐，恒指高開64點，最多升168點，見24603點為3月12日後最高，但A股和美期受壓，港股升勢不保，午後曾插344點，低見24090，最終恒指收報24145點，跌290點或1.19%。

北水淨流入15.62億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有2.28億元淨走；小米(01810)有2958萬元淨走；中興通訊(00763)有6026萬元淨走。相反，美團(03690)有1.86億元淨入；中芯(00981)有5693萬元淨入。

內房股方面，融創(01918)有8.97億元淨走。傳遭股東配售的龍湖集團(00960)有5.21億元淨入；創新高後倒跌的物管碧桂園服務(06098)有1511萬元淨入。

醫藥股方面，中國生物製藥(01177)有1.33億元淨入；創新高的平安好醫生(01833)有1.92億元淨入；微創醫療(00853)有4002萬元淨入。

另外，建行(00939)淨入5.19億元；安踏(02020)有1.55億元淨入。

中國海洋石油(00883)有1.08億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：融創、騰訊、建行、中芯、龍湖、中海油、小米、安踏、中生製藥及美團。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：融創、騰訊、龍湖、美團、碧服、中芯、小米、好醫生、中興及微創醫療。

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