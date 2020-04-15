港股直擊 即巿股評

經過三月股災後，踏入四月終於識彈，納指近期更震聲威，連續四個交易日上升，更重上50天(現處8418點)及200天牛熊線(現處8398點)，主要是亞馬遜及Netflex創新高推動，但微軟、蘋果及Alphabet，股價與標普同步，即是由高位反彈一半左右。

亞馬遜跑輸大市

亞馬遜創新高確實誇啦啦，但由標指在於3月23日見底後，截至上日15個交易日，實質是跑輸標指，累計反彈20%，同期標指則回升27.2%(圖一)，為何會出現此怪現象？原因是亞馬遜從歷史高位調整僅25.6%，同期標指則插29.9%，按掟得愈殘彈得愈盞理論，標指近期跑贏亞馬遜絶不稀奇。

至於本欄最愛金礦股就跑贏大市，以大型金礦股ETF GDX及小型金礦股ETF GDXJ(圖一)，在短短15個交易日內已分別彈40.2%和42.3%，而黃金ETF GLD(即本港上市的2840)，同期則升11.2%。

金價本周升穿1700美元大關，兌美元雖然未創新高，但對其他貨幣已相繼破頂，當中包括人民幣、英鎊、澳元、加元、日元、歐元等等，短期升幅過急下，金價難免有震盪，但聯儲局狂印，令資產負債表以火箭速度踢高至超過六萬億美元，金價依然未玩完，首站睇1800美元(圖二)，每次調整都是買入金礦股的機會，即喺Buy On Dip！(金礦股ETF抵買)

標指反彈已超目標

美股踏入業績公布期，昨晚率先由摩通及富國銀行放榜，上季盈利分別大跌七成和九成已經夠得人驚，重點喺預期經濟轉差下，兩間大行都齊齊作出大額撥備，涉及金額83億和40億美元，按季大升4.8倍和5倍，即合共123億美元。

123億美元即是咩概念，以今日滙率計，折算相等於953億港蚊，等同兩間瑞聲(02018)市值，當然撥備可以回撥，但足以反映銀行業對未來前景甚悲觀，而今晚輪到美銀、花旗及高盛公布季績，睇怕凶多吉少居多。

標指昨日收報2846點，比近期低位2191點，足足反彈29.9%，同時亦升穿0.5倍黃金比率，即2792點，也比本欄的目標2822點高0.8%，按之前的部署，非金礦股應要減持！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。