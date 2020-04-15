港股直擊 即巿股評

人行雖然突降中期借貸便利(MLF)利率，但美股踏入業績公布期，市場擔心美企季績曳，美股期貨急吐，港股連升兩日後，今日高開低走，全日挫近三百點收市。

恒指今早高開64點，最多曾升168點，高見24603點，創3月12日後最高，但美期受壓，港股升勢不保，午後跌勢加劇，一度插344點，低見24090，尾市跌幅收窄至300點內收市。最終恒指收報24145點，跌290點或1.19%，國指收造9724，跌122點或1.25%，大市成交額1120.7億元。

港股上升比例為36%，下跌比例為64%。

即月期指收市報24052，挫356點或1.46%，低水93點，成交10.53萬張。

人民銀行表示，今日開展1000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率下調20個基點，由3.15厘下調至2.95厘。

道指期貨最新造23453，插426點或1.8%；標指期貨跌1.8%；納指期貨則跌1.4%。

藍籌股大致受壓。摩通與富國銀行季績曳，滙控(00005)跌2.1%；友邦(01299)挫2.2%；建行(00939)與工行(01398)各跌1%；平保(02318)降0.6%；中移動(00941)降1.8%；騰訊(00700)曾升1.4%，一度重返400元大關樓上，收市最終無升跌；滙控(00005)下滑0.2%；Adidas獲255億抗疫援助貸款，申洲(02313)收漲2.8%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

石油相關股：隔晚油價一度大跌逾十美元，石油相關股普遍下跌，中海油(00883)插5.2%，為表現最差藍籌；中石油(00857)挫4.1%；中石化(00386)也挫4%；油服股中海油服(02883)降3.1%；中石化油服(01033)挫3.3%；宏華(00196)瀉7.4%；安東(03337)插7.3%；海隆(01623)挫4.9%。

內房股：龍湖(00960)傳股東配股，全日插7.9%，連累內房股亦走弱；潤地(01109)降3.5%；中海外(00688)跌3%；萬科(02202)走低2.9%；融創(01918)插7.1%；合景(01813)挫4.4%；時代中國(01233)挫4.2%；佳兆業(01638)降3.9%；融信(03301)跌3.9%；奧園(03883)下滑3.7%。物管股午後亦見沽壓，新城悅(01755)挫8%；時代鄰里(09928)挫8.2%；奧園健康(03662)挫8.6%；雅生活(03319)吐6.2%；碧桂園服務(06098)創新高後倒跌2.7%。

軟件手遊股：今早受捧。金蝶(00268)盤中創新高，收升4.6%；金山(03888)升3.5%；雲遊(00484)彈升8.6%；微盟(02013)漲4%；映客(03700)揚5%；浪潮(00596)升1.6%；美團(03690)曾返一百元大關，收市微升0.1%；小米(01810)上日於市場回購2455萬股，收漲3%；阿里巴巴(09988)曾重上兩百元大關，收市微升0.5%。

新股：三隻新股個別發展，智中國際(06063)收報0.69元，較招股價0.25元，高1.76倍；滿貫(03390)全日潛水，以全日低位收市，報0.96元，較招股價1.49元，低35.6%；MOG Holdings(01942)亦潛水，收報0.5元，較招股價1元，低五成。

焦點股份

比亞迪(01211)：收市升1.8%。全資子公司比亞迪微電子，內部重組已於近期完成，更已正式更名為比亞迪半導體，擬以增資擴股等方式引入戰略投資者，並會積極尋求於適當時機獨立上市。

維達(03331)：收漲4%。集團發盈喜，預期今年首季股東應佔溢利為3.77億元，按年增加65%；但收入預計約34.19億元，按年下跌16%。

贛鋒鋰業(01772)：全日插6.4%。按中國企業會計準則，預期今年首季盈利為700萬至1000萬元，按年大減96.04%至97.23%，因鋰鹽價格較上年同期下降，影響利潤增長，同時受新型冠狀病毒影響。

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