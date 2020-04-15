即巿股評 港股直擊

華爾街人嘅思想係好得意呀，即使美國日日確診數字仍然有番咁上下，但偏偏好樂觀地憧憬疫情見頂，經濟活動有望重啟。不過紐約州嘅疫情未算穩定，要所有州份都完全恢復正常，似乎未有可能，但係美股一於少理，升咗先算，隔晚三大指數上升，納指跟標指升逾3%。

港股承接噚日升勢，再加埋隔晚喺ADR及夜期隨美股上升，今早恒指高開64點，一度升168點，升至24603點半日高位，亦創自3月12日以嚟高位。不過美期回吐，港股由升轉跌，曾跌114點，見半日低位24320點，其後收復大部份失地。半日恒指報收24412點，跌22點；國指則報收9838點，跌8點。

缸邊友一直等內地放水，人行今早表示今日開展1000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率下調20個基點，由3.15厘下調至2.95厘。人行呢吓動作都叫放水，不過力度唔算大，叫做好過乜都唔做。

其實恒指由上月低位23139點反彈，至今早高點24603點，已反彈3464點，反彈幅度為15%，雖然仍未及得上美股反彈逾兩成咁勁，但反彈到呢啲位，要再向上力度有啲唔足夠，除非有較大利好消息支撐。不過喺市場資金充裕，而又冇乜特別壞消息嘅情況下，大市即使未能再一躍而上，似乎暫時都係易升難跌。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)一度重返400元之上，中午報收398.8元，暫時400元目標價已到達，呢一輪反彈差不多，可能隨時出現回吐。另一重磅股友邦(01299)則逆市下跌1.6%，暫時守住70元。大笨象(00005)重返40元大關後，暫時未見有更大動力向上，其他藍籌股則個別發展。

阿Man經常都話ATM將會係反彈浪中最值得買嘅股份，騰訊已重返400大關，而美團(03690)今早則一度重返百元大關，阿里巴巴(09988)則返回200元之上，呢三隻股份繼續係必買鐵膽。

至於軟件股今日有資金追捧，普遍升5%以上，阿Man就留意到金山軟件(03888)走勢突破，升穿50日線，突破之前24至26元之間嘅橫行平台，睇個勢仲有得去，睇吓有冇本事上番28元。雖然OPEC+已達成減產協議，但油價一彈又散過，隔晚紐油更大跌10美元，話咗三桶油唔使睇，仲有貨喺手真係要認真諗諗壯士斷臂。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)