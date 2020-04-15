港股直擊 即巿股評

人行今早突降中期借貸便利(MLF)利率，但美股期貨回吐，令港股連升兩日後，今早先升後跌。

恒指今早高開64點，甫開曾升168點，高見24603點，創3月12日後最高，但美期受壓，港股升勢不保，一度轉跌114點，低見24320，隨後收復大部分失地，最終恒指中午報24412點，跌22點或0.09%，國指半日收造9838，跌8點或0.09%，大市成交額589.4億元。

人民銀行表示，今日開展1000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率下調20個基點，由3.15厘下調至2.95厘。

道指期貨最新造23744，跌135點或0.57%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)曾返400元大關，中午漲1%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)無升跌；滙控(00005)下滑0.2%；友邦(01299)走低1.6%。

焦點板塊

軟件手遊股：今早受捧。金蝶(00268)盤中創新高，中午飆7%；金山(03888)升6.6%；雲遊(00484)彈升9.4%；微盟(02013)飆6.5%；映客(03700)揚5%；浪潮(00596)升2.4%；美團(03690)曾返一百元大關，中午升1.7%；小米(01810)上日於市場回購2455萬股，中午漲3.1%；阿里巴巴(09988)重上兩百元大關，中午升1.8%。

體育用品股：龍頭體育用品商Adidas，獲255億抗疫援助貸款，申洲(02313)半日升4%，為表現最佳藍籌；裕元(00551)升1.22%；滔摶(06110)升2.8%；至於昨日被瑞銀降目標價的安踏(02020)，股價中午升3.8%；李寧(02331)漲1%；特步(01368)走高0.8%。

石油相關股：隔晚油價一度大跌逾十美元，石油相關股普遍下跌，中海油(00883)挫3%，為表現最差藍籌；中石油(00857)降1.7%；中石化(00386)下滑1.5%；油服股宏華(00196)與海隆(01623)各挫3.7%；但中海油服(02883)無升跌。

焦點股份

龍湖(00960)：中午挫5.4%，成交達9.22億元。據銷售文件顯示，龍湖股東以每股35.25元至36.75元，出售7839萬股，涉及已發行股份的1.3%，套現27.63億至28.8億元；較昨日收市價40元，折讓8.13%至11.88%。

比亞迪(01211)：全資子公司比亞迪微電子，內部重組已於近期完成，更已正式更名為比亞迪半導體，擬以增資擴股等方式引入戰略投資者，並會積極尋求於適當時機獨立上市。

維達(03331)：中午升4.2%。集團發盈喜，預期今年首季股東應佔溢利為3.77億元，按年增加65%；但收入預計約34.19億元，按年下跌16%。

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