即巿股評 港股直擊

復活節四日假期結束，放完假返嚟之後諗住恒指會抖夠啦，誰不知噚日高低波幅得263點，依家9點42分，恒指開市升60零點後，到依家上升點數都係差唔多；或者叫做有啲安慰嘅係呢兩日吽吽地，但總算叫做上到24500點呢個位。不過，比較在意嘅係日線圖上SlowSTC(14,3)，%K線同%D線進一步升至逾96水平以上，當然可以出現「超買再超買」啦，但另一個可能係會見掉頭。

再睇恒指牛熊證街貨圖，無見幾日啲牛證又肥咗，最貼價23600至23699點有相當於467張期指，第二層23700至23799點仲有成587張期指，屬於牛證重貨區之餘仲要係最多新增街貨嘅一層。

至於熊證，重貨區要數到第六層，即25000至25099點，都好合理，齊口點數大位，呢度有相當於1035張期指；再上多一層都係有過千張期指喺度，呢100點相信都係buffer位。最貼價為24500至24599點，呢度有相當於51張期指。按9點50分恒指最高做過24582點計，呢層都可以不理，換言之可索性將24600至24699點當作為最貼價熊證區，有相當於164張期指。

睇返日線圖，基於恒指波幅比之前收細，由原先可以畫到「上升軌」，如今變成「楔形」，「楔形」同「三角形」形狀上雖然有啲唔同，但都係有待變嘅意思。

心思思開埋恒指波幅指數(VHSI)嚟睇，隨住恒指波幅收窄，VHSI當然無之前過千點上落咁高啦，現水平約為29，但日線圖見VHSI嘅SlowSTC(14,3)兩線回落到個位數水平，縱使目前%K線仍未升穿%D線，但亦都應該做定心理準備隨時彈起，一旦VHSI見鐘擺，即恒指波幅將會再度拓闊。再睇埋保歷加通道，通道口目前亦見拓闊跡象，換言之就連保歷加通道都比位恒指去行。

但到底爆上定爆落？按目前恒指走勢圖同牛熊證街貨圖所推測，即使SlowSTC(14,3)已經出現嚴重超買，唯恒指現水平靠近熊證街貨層，且500點後有兩層過千張期指街貨等住食，按此推斷向上嘅機會比較高；當技術分析VS牛熊證街貨時，十次有九次都係街貨贏架啦，唔係咩？

恒指牛(60248)，收回價23749點，市場上最貼價牛證堆中槓桿最高，吼恒指5分鐘圖見超賣時進場，唔貪心，逐步上，首站冀見保歷加通道頂部。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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