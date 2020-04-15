港股直擊 即巿股評

市場憧憬美國新型肺炎疫情緩和，將會逐步重啟經濟活動，華爾街股市顯著上升。港股兩日累升465點後，今早料表現窄幅，騰訊(00700)有望重上400元水平。

疫情帶動網上購物需求，亞馬遜升半成創收市新高，股價由年初至今上升兩成四。 道指收報23949點，升558點或2.39%；標普500指數收報2846點， 升84點或3.1%； 納指收報8515點，升323點或3.95%。連升四日。

美國總統特朗普表示，他相信一些州份可以在5月1日前放寬社交隔離措施。他指，重啟經濟活動的計劃接近落實，他將會與50個州的州長商討，之後讓各州州長實行適當的重啟方案。

市場對於需求疲弱的困擾重燃，抵消了產油國減產協議的正面效果，國際油價下滑，紐約油價錄得兩周最低收市。紐約5月期油最低見19.95美元，收市跌2.3美元或10.3%，每桶報20.11美元，是3月30日以來最低。

較早時，國際貨幣基金組織(IMF)發表對全球經濟最新評估報告，指基於新型冠狀病毒疫情導致經濟活動停擺，預期今年全球經濟將萎縮3%，這將是上世紀三十年代大蕭條以來最嚴重的經濟滑坡。

金價繼續上升，避險情緒帶動金價造好。紐約六月期金連升四個交易日，高見1788.8美元，收報每盎斯1768.9美元，升7.5美元或0.43%，再創2012年10月以來新高。

英鎊兌美元及歐羅見一個月高位，英鎊兌美元升至1.26以上。分析指，社交隔離措施有助令新型肺炎疫情緩和，較高風險貨幣受惠。英國首相約翰遜出院，亦支持英鎊的表現。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報41.63元， 高0.18元；騰訊(00700)ADR收報398.85元，高3.85元；國壽(02628)ADR收報15.61元，低0.13元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報8.49元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報2.91元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.01元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.14元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報5.16元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報2.59元，低0.03元。

ADR港股比例指數報24479 ，較周二恒指收市高43點或0.18%。恒指昨日收報24435點，升135點或0.6%，創3月11日以來收市高位，兩日累升465點或1.9%。

道指期貨最新報23765，跌114點。

焦點股份

華潤置地(01109):公布三月份合同銷售金額224億元人民幣，按年下跌13.3%；另外，三月份投資物業租金收入按年下跌26.3%。

海信家電(00921):發盈警，預計今年首季純利介乎零至1265萬元人民幣，按年最少倒退七成,。

贛鋒鋰業(01772)：發盈警，預計首季純利大跌九成二至九成六，至700至1000萬元人民幣。公司指，盈利大跌主要由於鋰鹽價格下降，影響公司利潤增長，加上新型冠狀病毒疫情影響公司產能，以及持有的金融資產股價下跌， 而錄得公允價值變動損失。

心動公司(02400)：獲中金公司給予跑贏大盤的初始評級；目標價26港元。