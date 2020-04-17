即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普3月27日簽署國會通過的2.2萬億美元緊急抗疫刺激經濟方案。聯儲局則於上周四（9日）宣布，向市場提供總額2.3萬億美元的貸款，主要援助中小企業及購買州、市政府債券，又初次表示會購入部分投資級別以下的企業債券和有抵押債券；主席鮑威爾的聲明強調，目前最優先任務是應對公共衞生危機，期望新一輪措施能保障就業及支持實體經濟。

不過，勞工部上周四公布，截至4月4日的一周，首次申領失業救濟人數多達660.6萬，較之前一周經修訂的686.7萬（初值為664.8萬）紀錄高位雖輕微回落，但仍是歷來第二高，以致最近三星期的失業人數合計超過1600萬；此外，持續申領失業救濟按周大增439.6萬至745.5萬人。勞工市場數據反映，為了阻截疫情擴散（美國新冠病毒累積確診個案及死亡病例都是全球最多）的封城禁令下，經濟活動幾乎陷於停頓，難以計數的中小企業被迫裁員。顯然，華府及聯儲局的抗疫救市計劃效應，需要時間才可以落實到勞工市場。

華爾街卻似乎比經濟先行一步，美股主要指數在3月12日進入技術熊市（從高位跌逾20%。以道指為例，歷史新高為2月12日的29568點，牛熊分界於23654水平）；到了23日，美股全線急跌至今年新低，道指的intraday低位為18213點。但隨後道指錄得1930年代以來的最大三日升幅，26日最高升至22595點，相比三日前，升幅高達24%，《信報》上月底的「信析」即以（美熊BB「閃遁」）為題來形容。

假如3月26日只是短暫把熊BB嚇走，那麼上周四（4月9日）的道指曾明顯升越23654點的牛熊分界、至24008高位，就不能不認同牛市重臨。值得探討的反而是，熊市由於疫情肆虐而誕生熊BB，短短兩星期就變身成為牛市，主要原因是最快兼最直接享受到聯儲局包括零利率及無上限QE政策的只有金融服務板塊，其他絕大多數行業未能即時受惠，因此估計，「疫」熊及「疫」牛短期內仍會在例如道指約23654水平上下爭持而交替出現。

回到港股，周二恒指高開47點，早段跌至24283水平後急速反彈，最高升至24546點，收報24435，升135點或0.56%。

恒指的10天線於3月27日觸底，到了4月7日突破20天線，但由於20天線遲至上周三才喘定並開始回升，本欄多次提及的指數短線見底訊號，至此才確認不會誤鳴。然而，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，直到上周四仍處於7%的單位數，相信短期都難以推動恒指大幅上升，尤其是3月9至11日的小「孤島」以及12日的大型下跌裂口（25140和24657點），將構成恒指反彈的很大阻力，老徐昨天就沽出24600點即月call，收取386點期權金，為手持的22800點short put搭造一個Short Strangle。至於上周三（8日）本欄提及的沽24218點期指，翌日已平倉「食胡」，賺了320點。

老徐