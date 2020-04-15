即巿股評 港股直擊

在投資市場有句名言就是Stay in the game。

意思就是說你要確保自己長期留在市場裏面并且保留實力，以便享受到投資帶來的複利效應。

最近多了一份感悟，就是每一個投資策略和交易計劃都有其特性。

特性包括了局限性和時效性。

在某一個範圍内有效的策略，超出了就會出現意想不到的發展。

所以我們要盡可能去管理。一旦超出範圍就要進行管理（止損/止賺/調倉）。

目的是確保stay in the game，始終獲利的機會總是有很多，稍微等一下，機會就會來找你，相反刻意去尋找機會，容易得不償失。

就正如自去年以來就看21000將成爲中長線投資入市機會，經歷了一年的時間，這個機會完美呈現在眼前，才引發了3月19日21208樓上果斷入市。

而目前，下跌最爲凶狠的美股市場又出現較爲顯著的反彈。

理解快速反彈，背後的原因是甚麽。

不要用後知後覺的財經新聞去解讀市場，用市場原理去解讀！

這首先是由於快速下跌造成的賣出真空（跳空）。

開始與3月9日標普跳空大跌跌破前低點2855，當然收跌7.6%報2746點。

自此開始的，其後的單日反彈均以失敗告終。

可以理解2830-2855就是個分水嶺，自3月9日跌破此水平，展開凶狠的殺跌，好友紛紛棄械投降。

這段時間的牛熊轉換，大量換手之後，貨入强手，伴隨著財經媒體不斷渲染“1987”“熊市”等字眼恐嚇之下，强勁反彈的條件就滿足了。

恍然大悟時，市場已經又回到了2830-2855點這個水平。

一切只是輪回一次，價格不變，財富又實現了一次轉移。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。