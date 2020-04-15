即巿股評 港股直擊

美國上周新領失業救濟金人數超過661萬人，申請人數之多連負責的審批的部門也不堪負荷。過去三周累計總數已達到約1680萬人，意味失業率已升至13％至14％的水平，較上次衰退期間的10％還要高。與一季度時預期的小幅回落不同，經濟學家最新預測美國第二季的GDP將下降25％，而失業率將達到12.6％，是1940年代以來的最高水平。

即使5月中旬開始復工，有其他經濟學家估計屆時可能仍有2000多萬人失業，美國經濟從高峰跌至谷底有機會收縮約13％，較全球金融海嘯時還要嚴重兩倍有多。事實上，冠狀病毒疫情下經濟大範圍停擺，令不少行業都出現以不同程度上的經營困難。但不能外出，也迫使更多人改變了日常生活習慣，當中除了造就了外賣、網購等商機外，也有不少「另類」生意出現不俗的增長。

據《鏡報》報導，性玩具公司Olivia Ocean表示，大部分人被困在斗室的「艱難」時刻下，卻很多產品都大賣而缺貨。在實施居家令後的第一周，銷售額增長了38％，預計未來銷量將增長50％，是2017年以來最可觀的增長。英國的情趣內衣及用品 Ann Summers 也曾表示，3月份最後一個星期的銷售增長了27％。

除了恐慌性搶購這個性「玩意」以外，有調查發現不少美國人會透過觀看色情片、喝啤酒、抽煙、食朱古力的方式來打發時間。其中，據投資研究公司Cowen於3月向2500多名美國消費者進行的調查發現，有約33％的人嘗試過抽煙，創下歷史新高，過去一個月中有12.8％的人使用過大麻。另外，據大麻零售軟件公司Flowhub的報告顯示，加利福尼亞州、科羅拉多州、俄勒岡州和阿拉斯加在3月16日至22日其間的大麻銷售量大幅增長了50％。

而躺在梳化上一邊看串流影片Netflix，一邊吃朱古力和Pizza，甚至是抽大麻，似乎已是普遍美國人被限制在家中的新「惡習」以消磨和減輕疫情帶來的憂慮。

當然，大部分人的著眼點仍會是整體經濟將一沉不起，復甦之路更是遙遙無期，政府何時才「派錢」紓困才是重中之重。然而，筆者的看法是縱使經濟短期將無復舊觀，但 Every cloud has a silver lining（每朵烏雲總鑲有銀邊）；上述例子都說明了，生活模式的改變多多少少都會帶來新機遇，問題是你有沒有嘗試留心和發掘。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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