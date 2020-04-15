即巿股評 港股直擊

復活節長假期結束，昨天傳來油市好消息加上A股攀升，恒指收報24435點，漲135點，續受制TrendWatch下降通道頂24750點。

石油劈價戰是今次環球跌市震源之一。OPEC+決定5月及6月每日減產970萬桶，連同其他國家，實際每日減產約2000萬桶，協議執行情況拭目以待。大行如高盛仍看淡油價，原因是熊市震央──新冠肺炎摧毀的需求無法彌補。

美國總統特朗普最初冀於復活節重啟經濟，雖然注定失望而回，但長假後，全球疫情的確渡過了首階段爆發高峰，武漢已重開一周，歐洲如奧地利、丹麥、捷克等也傳商討逐步解封，疫情陰霾漸散，分析開始預測環球經濟會呈哪種形式發展，是V形反彈、U形或W形復甦，抑或L形低迷？

現在預期全球復甦仍言之尚早。新冠肺炎有機會第二波爆發，醫學界續嚴肅警告市民和政府勿掉以輕心，儘管再大規模爆發可能性不算太高，惟經濟活動暫難完全恢復，憧憬環球即時重拾增長無疑太樂觀。美銀指出，衰退由多項因素構成，最大的衝擊消散後，經濟活動萎縮會產生惡性循環，影響寬鬆政策效用。

各國政府與央行應付疫情名副其實「國進民退」和「大水漫灌」，成效仍須觀望，措施多管齊下保就業、抗衰退，屬紓困性質，對於刺激經濟，恐怕幫助不大。各地政府財政負擔能力亦是關鍵，美國2020與2021年度財政赤字預料將達3.8萬億及2.1萬億美元，分別佔GDP約19%和10%(若計算疫情拖低今明兩年GDP增長，則佔比將更高)，美國大可瘋狂印鈔，其他國家卻不容易照辦煮碗，意味救市後遺症會為經濟添上變數。

此外，疫情勢將使全球供應鏈大洗牌。在新冠肺炎「後爆發期」，內地逐步全面復工，惟海外需求暴瀉及原料進口阻延，中國亦難獨善其身。值得留意的是，過往從未想像的封關鎖國現在隨時出現(無論第二波爆發或另一種疫症)，企業必然考慮重組供應鏈，中國是環球供應鏈核心，面對的挑戰最嚴峻，大量工序估計會遷離，至於其他國家受惠還是受累，有待觀察。多項政經因素將影響供應鏈修復進程，整體經濟復原路途漫長。

世界經濟如何走下去，宜參考「前車」日本。自從上世紀九十年代日本經濟泡沫破滅後，迄今30年尚未真正回復增長，反映寬鬆貨幣政策或能救一時之急，並非刺激經濟的良方；何況「國進民退」全球化，在艱難期可能是最佳選擇，卻不是重振經濟的特效藥。

附【圖】所見，因央媽提供充裕資金、疫情略為減退和油市震盪紓緩，各地股市都顯著反彈，然而，距收復失地仍遠。環球經濟現階段如能喘穩已屬理想，若不致陷入L形低迷，則出現U形復甦已算樂觀預測。

信報投資研究部

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