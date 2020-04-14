熱門：

今日 19:04 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】東風雷諾停得好

放大圖片

東風集團(00489)屬「90後起步倉」第二階段主題「需求恢復反彈股」之一。

東風持股50%的東風雷諾擬進行重組，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風，東風雷諾停止雷諾品牌相關業務活動。

國內大廠終止與國外大廠的合營品牌本身是大事，不過對東風是近乎有利無害的舉動。

位於疫情重災區的武漢東風雷諾工廠，2016年2月方投產，僅四年左右，不過東風雷諾品牌表現相當差，銷量由2018年度50112輛，按年大跌62.87%至2019年度的至18607輛。

由於疫情衝擊，武漢工廠農曆新年假期起停工至4月初方復產，先不論今年至今表現，假設東風雷諾可保持去年不足1.9萬輛銷量，僅佔東風疫情前訂下的315.8萬輛銷量目標約0.6%。

品牌停或不停已不重要。重點在於東風雷諾工廠的產能，根據去年年報，東風雷諾乘用車年產能有11萬輛，加上位處集團總部武漢，附近有同系東風乘用車、東風本田和神龍汽車5個全車組裝工廠，東風雷諾工廠可快速且簡單轉為其他品牌的產能，有利於反彈時期部署。

當然，思疑東風與雷諾關係生變亦合理，畢竟雷諾聯盟是大廠。不過，日本人有本事把一手將日產和三菱收歸法國政府旗下的戈恩鬥成逃犯，反映雷諾對日產的控制或相當有限。再者東風日產和鄭州日產去年貢獻122.3萬輛銷量，超過東風總銷量三分一，雙方沒有動機攬炒。

股價走勢當然續難睇，本月內或下試4.5元水平，屆時再作部署。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads