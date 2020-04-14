港股直擊 即巿股評

東風集團(00489)屬「90後起步倉」第二階段主題「需求恢復反彈股」之一。

東風持股50%的東風雷諾擬進行重組，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風，東風雷諾停止雷諾品牌相關業務活動。

國內大廠終止與國外大廠的合營品牌本身是大事，不過對東風是近乎有利無害的舉動。

位於疫情重災區的武漢東風雷諾工廠，2016年2月方投產，僅四年左右，不過東風雷諾品牌表現相當差，銷量由2018年度50112輛，按年大跌62.87%至2019年度的至18607輛。

由於疫情衝擊，武漢工廠農曆新年假期起停工至4月初方復產，先不論今年至今表現，假設東風雷諾可保持去年不足1.9萬輛銷量，僅佔東風疫情前訂下的315.8萬輛銷量目標約0.6%。

品牌停或不停已不重要。重點在於東風雷諾工廠的產能，根據去年年報，東風雷諾乘用車年產能有11萬輛，加上位處集團總部武漢，附近有同系東風乘用車、東風本田和神龍汽車5個全車組裝工廠，東風雷諾工廠可快速且簡單轉為其他品牌的產能，有利於反彈時期部署。

當然，思疑東風與雷諾關係生變亦合理，畢竟雷諾聯盟是大廠。不過，日本人有本事把一手將日產和三菱收歸法國政府旗下的戈恩鬥成逃犯，反映雷諾對日產的控制或相當有限。再者東風日產和鄭州日產去年貢獻122.3萬輛銷量，超過東風總銷量三分一，雙方沒有動機攬炒。

股價走勢當然續難睇，本月內或下試4.5元水平，屆時再作部署。

陳鎮強

信報高級分析員

[email protected]