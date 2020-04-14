港股直擊 即巿股評

內地出口數據好過預期，加上美股期貨亞洲時段反彈，港股復活節長假後進一步造好，全日再升135點，成交有1114.6億元。

北水由上周四的淨走5.65億元，轉至淨入5.17億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日最多淨買個股為建行(00939)，全日錄2.75億元淨入；安踏(02020)也有1.63億元淨買；但融創(01918)有1.3億元淨走；中海油(00883)及萬洲(00288)則分別有1.1和1.06億元淨沽。

平安好醫生(01833)再創新高，全日有2.1億元淨入；美團(03690)錄1.12億元淨入；新東方在綫(01797)有3411萬元淨買；但騰訊(00700)、小米(01810)及中興(00763)分別有4.25、1.54和1.53億元淨走，上述三股更是北水最多淨走個股；舜宇(02382)和中芯(00981)也分別有1.29億和1843萬元淨沽。

另外，中生製藥(01177)全日有1.15億元淨買；微創醫療(00853)有4447萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、建行、美團、中芯、中生製藥、舜宇、安踏、小米及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、中興、騰訊、小米、好醫生、新東方在綫、微創、融創、中芯及中海油。