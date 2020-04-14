港股直擊 即巿股評

內地上月出口好過預期，加上美股期貨亞洲時段向好，港股復活節長假後復市創逾一個月高。

恒指高開47點，早段曾倒跌17點，見24283點全日低，之後公布的內地上月出口表現好過預期，加上美股期貨向好，恒指回勇，曾升246點，見24546點全日高，中午升157點，午後曾復升逾240點，一度逼近上午高位，未能突破後跌幅收窄。恒指收報24435點，升135點或0.6%，創3月11日以來收市新高，兩日累升465點或1.9%。大市今日上升股份比例51%，下跌股份比例49%。

國企指數報9847點，升36點或0.4%。

大市成交額1114.59億元。

即月期指收市升199點，報24408，低水27點。

滬指收市升1.59%；深成指升2.47%。內地3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口表現亦勝預期，按年增長2.4%，市場預期下跌7%。

美國道指期貨最新升250點或1.07%，報23559。德國股市最新升逾1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.9%；滙控(00005)升1.1%，報41.45元創本月收市高。長和系造好，長實(01113)升3.8%；電能(00006)升3.1%；長建(01038)升0.8%；長和(00001)升0.3%。相反，上周發盈警的瑞聲(02018)再挫3.2%；萬洲(00288)旗下史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)美國廠房爆疫情需停工，股價曾插7.9%，收市只跌0.8%。

焦點板塊

物管及二線內房股：多隻物管股再創新高，碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)、中海物業(02669)、保利置業(06049)及永升(01995)齊破頂，分別升3.7%、4.7%、4.4%、7.7%和5.4%。另外，奧園健康(03662)升6.2%；藍光嘉寶(02606)飆6.2%；新城悅(01755)升0.3%；佳兆業美好(02168)升3%。二、三線內房股突圍，合景泰富(01813)創逾一年半高，收市升2.8%，錄七連升；世房(00813)升3.8%；中海宏洋(00081)飆5.3%；寶龍地產(01238)升5.8%；時代中國(01233)升3.8%。

金礦股：金價升穿1700美元大關，再創七年高位，金礦股跑出，招金(01818)升2.9%；山東黃金(01787)升3.7%；紫金(02899)彈5.4%；中國黃金(02099)升7.3%；SPDR金ETF(02840)升3.5%。

醫藥股：多股突圍，平安好醫生(01833)獲大和升目標價，股價創新高，收市升5.1%；阿里健康(00241)飆6.8%。另外，愛康醫療(01789)破頂，收市飆13.2%；微創醫療(00853)飆10.8%；威高(01066)升6.9%；康希諾生物(06185)新冠病毒疫苗將展二期臨床試驗，股價升6.4%；半新股啟明醫療(02500)創新高，收市升5.6%；復星醫藥(02196)升4.2%。

石油股：油組與盟國(合稱OPEC+)達成減產協議，但隔晚油價抽升後倒跌，紐油最新在亞洲時段挫逾2%。石油股普遍受壓。中海油(00883)挫2.7%；中石油(00857)跌2.7%；中海油服(02883)和海隆(01623)挫3.6%；安東(03337)跌1.8%。不過中石化(00386)升0.7%。

焦點股份

中信建投(06066)和中信證券(06030)：內地有報道指中信建投和中信證券謀合併，中信建投午後突爆上，收市升8.5%；信證升3.3%。

眾安在綫(06060)：向中證監提交H股全流通審批申請，以將其內資股轉為H股。股價漲4.5%，收報27.8元。一眾持有眾安內資股的股東亦向好，當中眾安主席歐亞平控股的百仕達(01168)炒高14.3%；平保(02318)升1.4%；騰訊升0.9%。

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