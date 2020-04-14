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【異動股】東風跌幅縮至2.2% 擬購合營股權

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東風(00489)計劃購合營東風雷諾餘下股權，股價午後跌幅收窄，今早最低見過5.02元，挫3.2%，新造4.91元，跌2.2%，成交金額4497萬元。

集團宣布，旗下持股50%的東風雷諾擬進行重組。東風表示，鑑於國內汽車市場下滑及東風雷諾的經營狀況，集團與法國雷諾擬對東風雷諾進行重組。公司和雷諾雙方簽署不具有約束力的備忘錄，達成初步意向，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風，東風雷諾停止雷諾品牌相關業務活動。

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