港股直擊 即巿股評

內地出口數據好過預期，加上美股期貨亞洲時段反彈，港股復活節長假後反彈，一度升逾兩百點，創逾一個月高位。

恒指高開47點，報24347，早段曾升勢不保，一度倒跌17點，低見24283點，但內地上月出口跌幅比估計細，加上美股期貨向好，恒指止跌回升，一度升246點，高見24546點，創逾一個月高位，臨近午市升幅收窄，最終恒指中午報24457點，升157點或0.65%，國指半日收造9859，升48點或0.49%，大市成交額585.49億元。

中國海關總署公布，中國3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口表現亦勝預期，按年增長2.4%，市場預期下跌7%。

道指期貨回升，最新造23706，升397點或1.7%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)漲1%；滙控(00005)升1.5%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)走高0.8%；長實(01113)揚3.5%，為升幅最大藍籌；上周發盈警的瑞聲(02018)，中午挫3.2%，為表現最曳藍籌；萬洲(00288)旗下史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)，美國廠房爆疫情需停工，中午跌2.9%。

焦點板塊

金礦股：金價升穿1700美元大關，再創七年高位，金礦股今早跑出，招金(01818)揚4.4%；山東黃金(01787)飆5.7%；紫金(02899)彈升6.4%；中國黃金(02099)抽高8.8%；SPDR金ETF(02840)升3.2%。

物管股：多隻物管股再創新高，碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)、中海物業(02669)、保利置業(06049)及永升(01995)齊破頂，中午分別升4%、4.3%、4.3%、6.2%和2.6%；至於奧園健康(03662)也漲3.6%；藍光嘉寶(02606)飆5.1%；新城悅(01755)升0.2%；佳兆業美好(02168)升0.7%。

石油股：油組與盟國(合稱OPEC+)達成減產協議，但油價抽升後倒跌，累石油股普遍受壓。中海油(00883)挫2.8%；中石油(00857)降2.7%；中石化(00386)下滑0.2%；中海油服(02883)挫2.8%；海隆(01623)也挫3.6%；宏華(00196)降1.9%；安東(03337)下滑1.8%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：再創新高曾見91.55元，半日飆5.8%。大和稱，好醫生續受惠內地政策，尤其網上醫療潛在大幅開放，重申「跑贏大市」評級，目標價由85元升至95元。阿里健康(00241)亦急揚6.8%。

美團(03690)：美團及阿里巴巴(09988)旗下餓了麼，被批評收取高額外賣佣金，美團今早受壓，半日跌1.4%；阿里則升2.8%。

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