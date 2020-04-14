港股直擊 即巿股評

乘聯會公布3月廣義乘用車銷量107.6萬輛，按年減少4成，按月增長320.5%。

花旗發表報告，認為內地車市上月表現好過預期，預計四月的按年跌幅收窄至15%，而第三季和第四季的批發和零售將錄按年增長。

該行分別把全年乘用車批發和零售預測，分別由下跌16.5%和12.3%，調高至下跌9.6%和8.3%。

花旗又指，當銷量連續放緩或觸發政府出台強力的刺激措施。

該行行業首選為華晨中國(01114)和比亞迪(01211)。

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