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今日 10:34 港股直擊 即巿股評

港股曾升246點 滙控中移動領漲　

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港股復活節長假後復市，早段表現向好，恒指創一個月高位，內地公布上月出口跌幅較預期細。

恒指高開47點，報24347，曾倒跌17點，報24283，之後重拾升勢，暫時見最多升246點，高見24546，創一個月高位。截至10時23分，恒指升113點，報24414。

國企指數升28點，報9839。

內地股市造好，上證指數現報2800，升17點或0.62%。中國3月人民幣計出口降3.5%，好過市場原先預計要跌12.8%。

騰訊(00700)高見397.6元，最新升0.6%，報393.6元。

重磅科技股以阿里巴巴(09988)表現較好，最新升2%，報195.6元。

滙控(00005)續回升，曾升逾2%，報41.9元，最新升1.6%，報41.65元。

平保(02318)升0.9%，報76.95元。

中移動(00941)升1.8%，有份領漲大市。

萬洲國際(00288)甫開曾挫7.9%，見7.2元近兩周低，現跌4.2%。集團旗下史密斯菲爾德食品位於美國的工廠爆疫情停工。

油價向下，高盛指減產協議效果弱，「三桶油」跑輸，中海油(00883)挫逾3%。

手機設備股受壓，舜宇(02382)挫4%；瑞聲(02018)挫逾3%。

長實(01113)升2.4%，暫為表現最好藍籌。

金價創七年高，金礦股造好，山東黃金(01787)升逾半成。

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