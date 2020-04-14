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【異動股】康希諾生物高開一成 新冠病毒疫苗將展二期臨床試驗

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康希諾生物(06185)高開一成，報143.5元，成交額591萬元。

集團公布，重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體) (Ad5-nCoV)I期臨床試驗的初步安全數據，集團與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所計劃於近期在中國展開Ad5-nCoV的II期臨床試驗。

Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

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