港股直擊 即巿股評

早在一個月前，我們曾在本欄提到當時市況非常波動令引伸波幅急升，雖然不少投資者希望在市況回落後利用窩輪趁低吸納，捕捉大市反彈，但要留意當時波幅處於高位水平，買入窩輪的成本較高，間接影響窩輪的潛在回報。由於窩輪的價格同時受相關資產價格及其波幅的影響，若波幅回落，窩輪價格會下跌，令輪價不如投資者預期。因此，本欄當時一再提醒投資者揀窩輪時要特別注意條款，盡量選擇一些對引伸波幅敏感度較低的產品，以減低引伸波幅下跌帶來的風險。

市場一般會利用恒指波幅指數(VHSI, Hang Seng Volatility Index)觀察港股的波動性。恒指波幅指數旨在量度最近期及下一期恒指期權的價格中，所包含恒指的30個曆日預期波幅，簡單來說是市場對後市波幅的看法，由於恒指期權是期權市場中最活躍的相關資產，加上波幅指數以真實已成交的價格計算，因此恒指波幅指數是市場上最透明的波幅指標。坊間亦將波幅指數稱為「恐慌指數」，這是因為通常跌市的速度是比升市快，所以在跌市時的波幅自然比升市高，避險情緒跟波幅指數會同時上升，相反，當市況回穩，市場情緒及波幅指數會同時轉趨穩定，這樣的關聯性令坊間解讀波幅指數為「恐慌指數」。

自3月初起的數個星期之間，市場氣氛非常不穩，恒指一度急跌至21,000點水平之下，恒指波幅指數同時高見68.64波幅點，是超過十年的高位，其後市況回穩並出現反彈，上周重上24000點之上，恐慌情緒減袞退，波幅指數亦回落至約30波幅點附近，雖然現時相對歷史水平仍然未至最低，但已明顯回落至較合理的水平。若是早前沒有買入認購證的投資者，現時可利用波幅已回落至較低位置的機會，重新考慮利用窩輪作部署。當然，現時選擇窩輪時仍要特別留意產品條款，隨著發行商陸續補充較貼價的產品，早前市場缺合適條款的情況已紓緩。投資者可從行使價、到期日及街貨入手，選擇較貼價、中長年期及低街貨證，在收窄產品範圍之後，再選出槓桿突出的產品在這合理產品範圍內提升潛在回報。以恒指認股證為例，投資者如看好恒指可留意恒指購(25134)，行使價25100點，2020年9月29日到期，實際槓桿8.6倍，是行使價24200至25500點之間槓桿最高；看淡則可留意恒指沽(24310)，行使價23000點，2020年9月29日到期，實際槓桿6.9倍，是行使價22500至24200點之間槓桿最高。

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