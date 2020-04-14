港股直擊 即巿股評

港股復活節假期外圍股市及A股表現普遍向下，港股預託證券(ADR)向下，料在24000之上爭持，金價急升留意相關股。

美股業績期即將展開，市場憂慮疫情影響企業的盈利前景，美股道指在上周大升後，昨日回吐。道指周一曾跌624點，收報23390點，跌328點或1.39%；標普500指數收報2761點，跌28點或1.01%；納指尾市回升，收報8192點或0.48%。

Caterpillar被美國銀行下調評級至跑輸大市，股價跌超過8%，是表現最差的道指成分股。多隻科技股逆市上升，亞馬遜本周將會恢復容許第三方賣家，付運非必需商品，亦宣布計劃增聘7.5萬名僱員，以應付市場需求，亞馬遜股價升6%。Netflix見52周新高，收市升7%；Tesla升一成四。

紐約期油下跌。雖然油組及其他產油國同意在5月1日起減產，但市場仍然憂慮原油需求受壓，高盛指減產協議效果弱。紐約五月期油收報每桶22.41美元，下跌35美仙或1.54%。

美股下跌對金價帶來支持，另外，市場期望各國央行推出更多財政措施刺激經濟， 利好金價走勢。紐約六月期金收報每盎斯1761.4美元，再創2012年10月以來新高，上升8.6美元或0.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報41元，無升跌；騰訊(00700)ADR收報386.12元，低5.28元；國壽(02628)ADR收報15.46元，低0.22元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.65元，低0.27元；中石油(00857)ADR收報2.89元，低0.09元；中石化(00386)ADR收報4.02元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.44元，低0.16元；聯通(00762)ADR收報5.19元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報2.61元，低0.05元。

ADR港股比例指數報24070，較上周四恒指低229點或0.96%。恒指上周四即復活節長期前收報24300，升329點或1.38%，創四周高位，全周升1064點或4.6%。內地股市反覆走低，上證指數延續上周五挫逾1%的頹勢，今日收跌13點，連續兩日下滑。本周五內地將會公布首季GDP數據。

焦點股份

萬洲國際(00288)：旗下美國豬肉加工公司史密斯菲爾德(Smithfield Foods)，在南達科他州的廠房爆發新型肺炎集體感染，在廠房的3700名工人中，有超過200人確診，公司宣布關閉廠房。

比亞迪(01211)：發盈警，預計首季純利按年大跌八成至九成三，至只有5000萬至1.5億元人民幣。

廣汽集團(02238)：公布三月份汽車銷量按年下跌近四成。

眾安在綫(06060)：向中國證監會提交H股全流通審批申請，將公司內資股轉為H股。

碧桂園服務(06098)：公布其附屬以總代價8411.3萬元人民幣，向博意建築設計院收購文津國際全部股權及債權。目前文津國際的業務範疇涵蓋財產保險、人身保險及再保險經紀業務。收購有助該公司加速發展其社區保險銷售業務、完善其社區增值業務及提升未來盈利能力。