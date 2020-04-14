即巿股評 港股直擊

上周四恒指高開高走，全日波幅263點。恒指收報24300點，升329點或1.38%，成交金額938.87億元。國指收報9811點，升129點或1.33%；上證收報2825點，升10點或0.37%。三項指數都向好，以港股走勢較佳。

恒指最高升至24308點，創3月13日以來高位，並進一步補回當天之下跌裂口。恒指以陽燭收市，成交及波幅都收窄，觀望味濃。MACD快慢線正差距擴闊，走勢向好。全日上升股份1167隻，下跌540隻，整體市況向好。

比亞迪股份(1211)發盈警，預期2020年首季股東應佔淨利潤大跌約79.99%至93.33%，盈利介乎人民幣5000萬元至人民幣1.5萬元。集團指在受新冠肺炎疫情及宏觀經濟下行對汽車行業整體市場需求衝擊較大，新能源汽車銷量較去年同期有較大幅度下滑。傳統燃油車方面，隨著宋Pro的持續熱銷，燃油車銷量下滑壓力得到一定緩解。手機部件及組裝業務方面，集團積極拓展業務範圍並深化客戶合作取得良好成果，推動業務實現平穩發展。光伏業務方面，受益於海外市場的增長，預 計收入將有所恢復。

筆者早前在「Sam Sam同您做功課」(傳送門：https://youtu.be/29PoWRGT4PY )跟進過的眾安在綫 (06060)，發出公告指己於4月10日(上周五)向中國證監會提交H股全流通審批申請，以將公司內資股轉為H股。公司將就該等H股向聯交所申請於主板上市及買賣。根據公司的公司章程，轉換及上市毋須 召開股東大會或類別股東會作批准。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）經過四天的談判後，終達成最大規模的減產協議，下月每日減產970萬桶石油，略低於預期的1千萬桶，但仍足以支持油價反彈。不過，由於美股業績期將至，投資者擔心新冠肺炎疫情對企業盈利構成負面影響，周一美股先跌後回順，三大指數收市個別發展，道指及標指下跌近1%，納指倒升。

上周五夜期上升，昨晚ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為24000水平。

個股

中國鵬飛集團(03348)的主要業務為生產及銷售整套設備及生產線建設以及提供安裝服務。

集團在2019財年的收益約為14.655億元(人民幣.下同)，同比增長增加44.2%，主要受惠於生產線建設業務及設備製造業務所得收益增長。毛利約為3.16億元，同比增加46.0%。除稅前溢利約為9720萬元，同比增加10.7%。股東應佔溢利及全面收入總額約為7890萬元，同比增加8.9%。 每股盈利為20.18分；擬派末期股息為每股普通股0.05元（稅前）。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報 1.38元，市盈率 6.117倍，周息率4.051%。

岑智勇 獨立股評人