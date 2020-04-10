即巿股評 港股直擊

港股自3月下旬明顯受惠南下資金流入，中概股一般較硬淨，有些更加回升速度強於大市，隨着內地復產與中央推出政策下，要港股再大跌機會可能較細了，慢慢鞏固跟隨A股走勢機會較多。

工程項目接近完全復工

上月尾中銀保監研放寬保險機構資產比例，南下資金明顯已開始湧入港股炒底，其中騰訊(00700)反彈力度強於大市，今天更於收市競價時段再度嘜高以全日最高位收市，亦未懼北水淨流出4.21億元，其兩款遊戲數據顯示除於上月國內增長強勁外，連在海外市場市佔率亦不斷提升，今天國企指數、紅籌指數以至恒指內所有成份股接近全升，北水已多個成交日均錄得淨流入紀錄，雖然今天惟錄得輕微的淨流出，應該只是長假期前作出安全部署，仍有望假期後回來港股乘騰訊幫助可再帶動上升，

年底前淘汰100輪以上舊車

中國有序復工下，政府快將展開基建項目，水泥股已早搶先回升，今天中國重汽(03808)在三日內升15%，該股亦是基建項目下其中的受惠者，中國重汽於卡車方面屬內地龍頭三甲之一，上月下旬重型物流車訂單已回復致去年水平，隨着各地建築項目復工，預期本月卡車銷量可轉入高峰期，見近日該股成交量增加下，在港交所披露易查北水持貨量，顯示發覺上月下旬已開始有南下資金慢慢增持該股，時間上明顯配合中銀監會透露內地保險資金放寬增持股市訊息，保險資金一貫慣例不會作太短缐的炒買，只兩星期左右就增持約2000萬股，以保險資金的胃納看來不致於此數量，不排除還會慢慢增持的機會。要知道財政部確定於2020年底內地要淘汰國三及以下排放標準柴油貨車，其數量達100萬輪以上，這對中國重汽來説今年應該在重型卡車上可錄強勁銷量的一年，保險資金以現時10-11倍市盈率增持，應該係看好內地基建復工以及換卡車之高峰期即將到來。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。